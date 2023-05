Book Club - Il Capitolo Successivo: esce oggi il sequel di Book Club - Tutto può succedere e tornano Jane Fonda & Co.

News Cinema

Da oggi nelle sale italiane Book Club - Il Capitolo Successivo riporta al cinema le quattro amiche impersonate da Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton e Mary Steenburgen in Book Club - Tutto può succedere. Questa volte le "ragazze" vanno in Italia, uno dei paesi più amati da Jane Fonda.

Sono passati cinque anni da Book Club - Tutto può succedere, commedia indiavolata di Bill Holderman in cui quattro donne amiche da trent'anni decidevano di dare una svolta alla propria vita sentimentale dopo aver letto il piccante "Cinquanta sfumature di grigio". Le girls del film, che si chiamavano Vivian, Sharon, Diane e Carol, erano interpretate quattro icone di bellezza femminile non più nel fiore degli anni ma sempre affascinanti e disposte a prendersi in giro. Parliamo di Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton e Mary Steenburgen, che ne combinavano di tutti colori, tra amori di gioventù, dating online e tentativi maldestri di riaccendere la passione dopo decenni di matrimonio. Oggi arriva in sala il sequel, che si intitola Book Club - Il Capitolo Successivo e che è ambientato in Italia. E proprio delle meraviglie del nostro paese ha parlato Jane Fonda durante il tour promozionale del film.

Book Club - Il Capitolo Successivo: un piccolo ripasso

Oltre alle quattro protagoniste, tornano, in Book Club - Il Capitolo Successivo Don Johnson, Andy Garcia e Craig T. Nelson. A questi dobbiamo aggiungere una presenza illustre che ci inorgoglisce molto: Giancarlo Giannini. Recitano infine nel film Hugh Quarshie, Vincent Riotta, Giampiero Judica, Grace Truly e Giovanni Esposito.

La trama del seguito di Book Club - Tutto può succedere ruota intorno al pazzo addio al nubilato di Vivian, che ha accettato la proposta di matrimonio di Arthur. Le amiche per la pelle decidono di recarsi in Italia, visitando città come Roma e Venezia. Sempre pronte a fare dell'ironia, si cacciano in una serie di guai. Gli amori del passato sono pronti a uscire dal dimenticatoio e gli abiti nuziali in stile meringa si sprecano, come si vede dallo spassoso trailer del film.

Ricordiamo che l'idea del secondo capitolo della saga delle quattro lettrici appassionate è venuta a Diane Keaton & Co. ancora prima che Book Club - Tutto può succedere uscisse al cinema. Come già saprete, le attrici si sono dette: "Dobbiamo fare un sequel", decidendo poi di comune accordo di ambientarlo in Italia. Bill Holderman non ha battuto ciglio e l'Italia è stata.

Book Club - Il Capitolo Successivo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Book Club - Il Capitolo Successivo: il ricordo più bello di Jane Fonda

Anche nel sequel di Book Club, come dicevamo, ne accadono di tutti i colori: per esempio le protagoniste arrivano in Toscana in elicottero. I ricordi del set sono tanti, ha raccontato Jane Fonda a Variety alla première di New York del film, ma lei ne ha uno preferito:

Quando siamo andate a vedere, di sera, la Cappella Sistina e non c'era nessun altro oltre a noi. Una guida favolosa ci ha spiegato l’intero soffitto. Ci siamo sentite davvero viziate.

Indubbiamente l'attrice ha buon gusto, perché, dipingendo la volta e la parete di fondo, Michelangelo ha davvero dato il meglio di sé. Nonostante i cinque anni trascorsi fra il primo e il secondo film, Jane Fonda è rimasta in contatto con le sue compagne di set:

Da quando abbiamo fatto il primo film insieme non abbiamo mai smesso di vederci. Organizziamo cene a casa, chattiamo, ci mandiamo email, ci riuniamo su Zoom. Non ci è successo insomma di allontanarci e poi improvvisamente di ritrovarci.

Book Club - Il Capitolo Successivo: Un'idea per un altro sequel

Vi abbiamo già detto che esiste già l'intenzione di girare un terzo film e che le attrici vorrebbero che si svolgesse durante il Burning Man, un raduno glamour che ha luogo nel deserto di Black Rock, in Nevada, una volta l'anno. Grace Truly propone invece come ambientazione la Scandinavia, per la precisione l'Islanda, luogo insolito da visitare per quattro signore dell'upper class. Il regista, infine, è convinto che la scelta migliore sarebbe Parigi. Staremo a vedere, intanto Book Club - Il Capitolo Successivo è appena arrivato in sala, distribuito da Universal Pictures.