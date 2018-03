Bombshell: The Hedy Lamarr Story, una clip del film che inaugura la rassegna CINEMANTEPRIMA

Momenti inediti o poco noti delle straordinarie vite di Hedy Lamarr, Karl Marx e Jean-Michel Basquiat sono al centro della rassegna CINEMAnteprima - La vita e niente altro, tre film in anteprima nazionale, proposti in versione originale con sottotitoli in italiano da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Feltrinelli Real Cinema a partire dal 17 marzo 2018 alle ore 21 presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano, Sala Polifunzionale, Viale Pasubio 5. Tre anteprime che declinano in maniera inedita il genere biopic privilegiando aspetti, incontri, scelte e fasi meno note delle biografie di personaggi illustri e di figure simbolo della società contemporanea.

Apre il ciclo di proiezioni Bombshell. The Hedy Lamarr story, cui seguiranno sabato 24 marzo Il giovane Karl Marx e sabato 14 aprile Boom for real. The late teenage years of Jean-Michel Basquiat.

Hedy Lamarr, il cui vero nome era Hedwig Eva Maria Kiesler, era nata a Vienna nell'allora Impero Austro Ungarico da una ricca famiglia ebrea il 9 novembre 1914. é stata la prima attrice ad apparire nuda sul grande schermo nel film Estasi (che il suo marito dell'epoca aveva cercato di far ritirare dalla circolazione). Preoccupata per l'avvento del nazismo, era espatriata a Hollywood dove la MGM l'aveva messa sotto contratto, ed era diventata una delle dive più famose. Ma Hedy era anche ingegnere, e fu anche inventrice di un sistema di comunicazione segreto per combattere i nazisti; solo verso la fine della sua vita, fu dato credito alle sue idee, utilizzate ora come base per la sicurezza dei sistemi WiFi, GPS e Bluetooth. Un’“altra” vita in una vita più nota raccontata nel documentario Bombshell. The Hedy Lamarr story (USA 2017 – 90’), prodotto da Susan Sarandon e diretto da Alexandra Dean, in programma sabato 17 marzo.

L’incontro e l’amicizia nel 1844, a Parigi tra il ventiseienne Karl Marx e il giovane Fredrich Engels è al centro di Il giovane Karl Marx (Francia, Germania, Belgio 2017 – 118’), con la regia di Raoul Peck (regista di I Am Not Your Negro), in calendario sabato 24 marzo. Un’amicizia, quella con il dandy Friedrich, che contribuirà a dare a Karl il pezzo mancante del puzzle che costituirà la sua nuova lettura del mondo. Insieme i due, tra rivolte e sconvolgimenti politici, guideranno la nascita del movimento operaio, riuscendo a mettere in atto la più grande trasformazione teorica e politica dai tempi del Rinascimento.

L’adolescenza di Jean-Michel Basquiat e l’influenza di New York e del panorama artistico e culturale degli anni ’80 nella sua formazione artistica trovano invece spazio in Boom for real. The late teenage years of Jean-Michel Basquiat (USA 2017 – 78’), con la regia di Sara Driver, in proiezione sabato 14 aprile: un ricco collage di immagini, parole e musica che rivela come il giovane artista americano abbia assorbito tutto quello che lo circondava, tramutando lo spazio pubblico con il suo stile unico.

I tre film usciranno prossimamente nella collana Feltrinelli Real Cinema. Vi presentiamo come gustoso assaggo una clip del documentario che inaugura la rassegna, dedicato alla divina Hedy Lamarr, in cui scopriamo una delle invenzioni con cui la mente geniale di una donna che definire stella del cinema sarebbe quanto meno riduttivo, contribuì allo sforzo bellico alleato.