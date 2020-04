Bleed - Più forte del destino, la storia vera del pugile Vinny Paz

News Cinema

Miles Teller porta sullo schermo la storia vera del boxeur Vinny Paz in questo Bleed - Più forte del destino.

Bleed - Più forte del destino è un film con Miles Teller, noto per la sua performance apprezzata in Whiplash e anche per i ruoli in Trafficanti e nella serie di Divergent. Il lungometraggio diretto da Ben Younger è il biopic del pugile Vinny Paz, perciò è interessante, prima di parlare del film di cui addirittura Martin Scorsese è executive producer, riassumere la vita di questo personaggio nato resiliente.

Bleed, la storia vera di Vinny Paz

Nato nel 1962 a Cranston a Rhode Island, Vincenzo Edward Pazienza già negli anni Ottanta si fa un nome nel circuito dei pesi leggeri nella East Coast. E' il 1987 quando diventa campione mondiale sconfiggendo Greg Haugen. Perderà il titolo subito dopo per il rematch, ma lo stringerà definitivamente in mano nel 1990. Non riesce a entrare nella categoria superleggeri, in compenso nel 1991 diventa una star dei pesi superwelter, sconfiggendo Ron Amundsen in 12 round, diventando il secondo atleta a ottenere nella carriera i titoli mondiali dei leggeri e dei superwelter.

La leggenda di "The Pazmanian Devil" nasce però quando nel 1992 s'impegna per tornare sul ring nonostante un incidente che rischia di lasciarlo paralizzato, e in seguito al quale i medici escludono possa ritornare allo sport. Ci riesce. E' il 1993 quando diventa campione dei pesi supermedi dell'IBO, sconfiggendo il canadese Dan Sherry. Nel 1996 è campione mondiale dei supermedi per World Boxing Union. Continuerà a combattere fino al 2004, dopo aver cambiato nel 2001 il suo cognome ufficialmente in "Paz". Specialmente dopo il ritiro, ha fatto parlare di sè per una condotta non proprio ortodossa, tra ubriachezza, violenza domestica e assegni scoperti.



Bleed - Più forte del destino: Il trailer italiano del film - HD

Bleed, il film con Miles Teller prodotto da Martin Scorsese

Avviato nel 2010, il progetto di Bleed nasce dallo sceneggiatore Angelo Pizzo, specializzato in film sportivi: anche se il regista designato è inizialmente Michael Corrente, dopo il coinvolgimento di Scorsese alla produzione, il progetto viene passato a Ben Younger, che s'impegna a dirigerlo e a rivederne il copione. Younger aveva in curriculum la commedia Prime e 1Km da Wall Street. Dopo la scelta di Miles Teller e del resto del cast (Aaron Eckhart in particolare s'impegnò a ingrassare 20 chili per il ruolo dell'allenatore Kevin Rooney), le riprese si svolsero nel 2014. Pur terminato e passato in diversi festival come quello di Toronto, il film ha avuto una distribuzione limitata solo nel 2016, uscendo in Italia solo l'anno successivo. La sua distribuzione si è scontrata con le proteste dello stesso Vinny, che ha fatto causa al regista e alla produzione per falso e per non aver ricevuto l'intera cifra dei 300.000 dollari pattuiti per i diritti sulla sua vita.