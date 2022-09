Blade perde il suo regista, film rimandato? Corsa contro il tempo per la Marvel

News Cinema

Bassam Tariq, regista designato dai Marvel Studios per Blade con Mahershala Ali, ha lasciato il progetto. Il film deve uscire nel novembre 2023...

Guai per il Blade con Mahershala Ali, previsto in sala per il novembre 2023: i Marvel Studios, come sempre accade in questi casi, avevano previsto l'inizio delle riprese questo novembre, cioè un anno prima dell'uscita. Quelle tempistiche potrebbero essere però compromesse, perché il regista designato, Bassam Tariq, ha comunicato di aver lasciato il film, mantenendo il ruolo di executive producer. Leggi anche Marvel Fase 5 e 6: ecco le ultime notizie dal Comic Con 2022

Blade dei Marvel Studios? Ritardi all'orizzonte?