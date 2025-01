Bill Skarsgård ladro d'auto prigioniero di un folle nel trailer di Locked

News Cinema

Vi presentiamo il trailer ufficiale di questo thriller prodotto da Sam Raimi che conta nel cast anche la presenza (vocale, ma non solo) di Anthony Hopkins. Ecco trailer e trama di Locked.

Dismessi i panni di un arrapatissimo e baffuto Conte Orlok nel Nosferatu di Robert Eggers, Bill Skarsgård sta già per tornare nei cinema - almeno quelli americani - con un nuovo film. Si intitola Locked, lo produce Sam Raimi ed è stato diretto da David Yarovesky. Remake americano di un film argentino del 2019, 4x4, che contava sulla sceneggiatura di Gastón Duprat e Mariano Cohn, Locked vede il giovane attore svedese nei panni di un giovane ladruncolo che, trovando la portiera stranamente aperta, si introduce all'interno di un super SUV di gran lusso. Una volta dentro, però, si accorge che le portiere dall'interno non si aprono più. E non è tutto: rispondendo a una insistente chiamata telefonica, il giovane scopre di essere vittima di una sorta di anziano giustiziere (la voce è quella di Anthony Hopkins) che ha elaborato quell'auto e che controlla da remoto allo scopo di farla diventare una sorta di carcere per il ladro: una prigione che non prevede la possibilità di una fuga né di una rieducazione. E forse nemmeno di sopravvivenza.

Per chi fosse curioso di vedere il film originale, segnaliamo che 4x4 è disponobile in streaming gratuitamente su RaiPlay. Per vedere Locked, invece, toccherà aspettare: in America il film esce il prossimo 21 marzo, e da noi non sappiamo se e quando verrà distribuito.

Questo, intanto, è il suo trailer originale.