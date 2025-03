Bif&st 2025: il programma della sedicesima edizione, fra Nanni Moretti, il trio Fabi-Gazzé-Silvestri e le grandi anteprime

News Cinema

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa del Bari International Film&Tv Festival 2025, diretto da Oscar Iarussi. Ecco il programma della manifestazione, che si svolgerà dal 22 al 30 marzo e potrà contare si ospiti illustri.

È stato appena annunciato il ricchissimo programma del Bif&st 2025, che quest'anno è diretto dal critico e giornalista cinematografico Oscar Iarussi e si svolgerà dal 22 al 30 marzo a Bari. Gli appuntamenti saranno 140, suddivisi in conferenze stampa, master class, eventi, focus e naturalmente proiezioni, ed i film presentati saranno 125, suddivisi in diverse sezioni. I luoghi del Bari International Film&TV Festival saranno gli storici Teatro Petruzzelli, Teatro Kursaal - Santa Lucia e Multicinema Galleria. L'ingresso sarà gratuito quasi ovunque, salvo al Teatro Petruzzelli di sera, quando il pubblico potrà godersi i titoli della sezione Rosso di Sera, che comprende una serie di importanti anteprime.

Nelle scorse settimane vi avevamo dato notizia della retrospettiva dedicata a Nanni Moretti per i 50 anni di carriera, di un Focus sulla casa di produzione e distribuzione A24 e della masterclass di Moretti subito dopo la proiezione di Ecce Bombo. Vi avevamo anche detto che Le Assaggiatrici di Silvio Soldini avrebbe inaugurato il Bif&st e Rosso di Sera, mentre a chiudere il festival ci avrebbe pensato La vita da Grandi, prima regia cinematografica di Greta Scarano. Oggi però abbiamo tutte le informazioni sulla sedicesima edizione della manifestazione cinematografica, che prevede un notevole parterre di ospiti.

Il programma del Bari International Film&Tv Festival 2025

Rosso di sera

Della sezione Rosso di Sera fanno parte titoli davvero prestigiosi. Dopo l'apertura con Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, tratto dal romanzo omonimo di Rosella Postorino, gli spettatori del Teatro Petruzzelli avranno il piacere di vedere:

Tutti gli appuntamenti di Rosso di Sera saranno preceduti dalla consegna del Premio Bif&st Arte del Cinema per l'eccellenza creativa nella continuità dell'opera, destinato ad artisti illustri, gli stessi degli Incontri di Cinema mattutini sempre di scena al Petruzzelli. Il premio Bif&st Arte del Cinema verrà consegnato, nell'ordine, a:

Concorso Internazionale Meridiana

Da domenica 23 a sabato 29, verranno proiettati in anteprima per l'Italia due titoli ogni pomeriggio, quattordici in tutto, inclusa una coppia di film fuori concorso provenienti dai Paesi dell'area mediterranea intesa in senso largo, cioè geopolitico e culturale. A valutarli sarà una giuria parimenti mediterranea, presieduta dallo scrittore e artista di fama mondiale Tahar Ben Jelloun. Fra i titoli:

Yunan di Ameer Fakher Eldin

di L o que queda de ti di Gala Gracia

di Sempre di Luciana Fina

Per Il Cinema Italiano

L'altro concorso del Bif&st 2025 si chiama Per Il Cinema Italiano e comprende lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari, tutti anteprima italiana e senza distinzioni di genere o produzione. Si andrà dal film storico al fantasy, dalla ricostruzione d'epoca alla biografia televisiva, dal documentario di viaggio al cinema sperimentale. Le opere saranno valutate da una giuria popolare coordinata dalla regista Costanza Quatriglio.

Da segnalare inoltre la sezione Doppio Testo, curata insieme alla scrittrice Chiara Tagliaferri, che parlerà del rapporto fra cinema e letteratura con Michele Placido e Giancarlo De Cataldo, Alice Urciuolo e Stefano Mordini, Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale.

Per il programma completo del Bif&st 2025 vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione. Comingsoon.it sarà a Bari e racconterà quotidianamente il festival con articoli e interviste.