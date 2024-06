Biancaneve, altri reshoot per il remake, lo conferma Gal Gadot

News Cinema

Secondo diverse voci, la Disney non è contenta del remake di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot: la decisione di posticiparlo al 2025 è stata dovuta anche ai reshoot in corso.

Come sapevamo il remake dal vero di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot è stato rimandato al 2025: Gal ha di recente postato sui social una foto riguardante i reshoot del film, mentre si rincorrono e si contraddicono diverse voci sull'estensione di questi reshoot e sulle sue cause. Il film è veramente un disastro che la Disney sta cercando di salvare? O si tratta dei classici reshoot di un blockbuster?

Biancaneve, la Disney preoccupata dall'esito del remake

Una cosa è certa: la lavorazione di Snow White, remake dal vero di Biancaneve e i sette nani, non è partita sotto i migliori auspici. Trascinatosi per anni a causa del Covid, in origine in uscita quest'anno, il film di Marc Webb con Rachel Zegler e Gal Gadot è stato rimandato nell'ottobre scorso al marzo del 2025, anche per far spazio a reshoot che sembrano andare oltre quelli di rito per i blockbuster. Ad aprile lo scooper (di solito affidabile) Daniel "RPK" Richtman continuava a sostenere che tutto andasse bene, aggiungendo che il film stava tentando una strada originale per l'idea della "mela avvelenata" (senza specificare in quale modo). A stretto giro una fonte interna di Empire City Boxoffice aveva smentito Richtman, sostenendo invece che la Disney non sapesse bene come salvare il film dal disastro, perché non funzionerebbe nei test screening. Tenendo presente che la sceneggiatura è firmata da Greta Gerwig, reduce dal successo di Barbie, è lecito immaginare che volesse in questo caso proporre un'altra lettura femminista della storia: le contestate dichiarazioni di Rachel Zegler sulle intenzioni dietro al remake di Biancaneve sembravano confermarlo. Ci si pone domande: c'è difficoltà a trovare un equilibrio tra la bizzarria provocatoria di Greta Gerwig e le intenzioni Disney, di solito mirate a replicare le trame originali, solo modificando etnìe per la questione dell'inclusività?

La major si gioca molto con questo lavoro, perché i remake dal vero dei classici animati sono stati negli ultimi anni un filone molto remunerativo, anche se il nuovo La sirenetta, giocato su premesse simili, si è "accontentato" l'anno scorso di 570 milioni di dollari d'incasso (fonte Boxofficemojo) per 240 milioni di costo (fonte Forbes): al di sotto delle aspettative. Probabilmente l'esito felice di Mufasa in arrivo a Natale smentirà le preoccupazioni sul filone in generale, però Biancaneve rimane un titolo portabandiera e simbolico per l'azienda, perciò non sarebbe il caso di sminuire un eventuale tonfo. Leggi anche Peter Dinklage contro il Biancaneve in live action Disney: "Ma che c… state facendo?"