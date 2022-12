Ben Affleck corteggiato dal nuovo DC Extended Universe... ma come regista!

News Cinema

Ben Affleck è fuori come Batman nel DCEU (vecchio e nuovo), però pare abbia avuto un incontro con i vertici DC Studios in un'altra veste...

I fan DC devono digerire il recentissimo abbandono del DC Extended Universe da parte di Henry Cavill, che pure vi era stato riammesso poco più di un mese fa (!!!), ma forse come debole palliativo potrebbe funzionare un'altra notizia: Ben Affleck si è incontrato con James Gunn e Peter Safran dei vertici DC Studios, per una nuova collaborazione. State pensando a Batman? Purtroppo no, ma ricordate che Affleck non è soltanto un attore... Leggi anche Ben Affleck dice che il Batman che vedremo in The Flash è il suo preferito: "Finalmente ho capito il personaggio"

Ben Affleck futuro regista nel DC Extended Universe dei nuovi DC Studios?