Belle, scopriamo la protagonista in una scena dal nuovo film di Mamoru Hosoda, dal 17 marzo al cinema

News Cinema

"Sontuoso spettacolo visivo che nobilita il grande schermo", Belle è il nuovo atteso film di Mamoru Hosoda, in arrivo al cinema il 17 marzo. Ve ne diamo un assaggio con una clip in anteprima esclusiva.

Il 17 marzo sarà in sala Belle, ultima fatica del grande Mamoru Hosoda, uno dei registi giapponesi più apprezzati all'estero: Belle è un film di animazione che segue le vicende di una liceale di nome Suzu. Nella clip esclusiva che vi mostriamo guardiamo la ragazza che si alterna tra la sua casa, nel Giappone delle campagne, e il suo liceo, dove non è esattamente la reginetta della scuola... anzi. C'è chi è più popolare di lei, ma non tutti sanno che...



Belle: Clip in Esclusiva: "La Vita di Belle" - HD

Belle, la trama e il trailer ufficiale del film di Mamoru Hosoda

Belle racconta della diciassettenne Suzu: orfana di madre, non ha mai davvero metabolizzato quel lutto, e nel periodo difficile del liceo trova conforto nell'identità virtuale di Belle, tramite la quale si sfoga col canto, che ha troppa vergogna di perseguire nel mondo reale. Su U (questo il nome del mondo virtuale dove si svolge parte dell'azione), "Belle" ha un numero spropositato di follower, ma sul server si aggira un altro personaggio non meno misterioso di lei: "il Drago", un avatar ribelle che subito attira la sua attenzione. I due legheranno, ma sarà soltanto l'inizio di un tragitto interiore che porterà Suzu a capire diverse cose di se stessa. Ma soprattutto comprenderà chi si celi dietro l'identità del ribelle "Drago"...



Belle: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD