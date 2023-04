Bellaria Film Fest 2023: il programma della quarantunesima edizione

News Cinema

Si svolgerà dal 10 al 14 maggio a Bellaria Igea Marina la quarantunesima edizione di Bellaria Film Festival. Ecco il programma della quarantunesima edizione, che può contare su due sezioni competitive, ospiti internazionali ed eventi speciali.

È stata presentata oggi la quarantunesima edizione di Bellaria Film Fest, che si terrà dal 10 al 14 maggio a Bellaria Igea Marina. Patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Regione Emilia-Romagna, il festival avrà per il secondo anno la direzione artistica di Daniela Persico ed è organizzato da Approdi, start-up di cinema d'autore.

Articolato in cinque giornate, Bellaria Film Fest prevede due sezioni competitive (Casa Rossa e Gabbiano) e diversi eventi speciali, di cui saranno protagonisti artisti e intellettuali del mondo del cinema, dell'arte e della letteratura.

Film da non perdere e ospiti internazionali di Bellaria Film Fest 2023

Fra le tante belle sorprese di Bellaria Film Fest è da segnalare senza dubbio l'anteprima nazionale del film di Philippe Garrel Le Grand Chariot, vincitore dell'Orso D'Argento per il miglior regista all'ultimo Festival di Berlino. Fra gli ospiti internazionali che incontreranno il pubblico segnaliamo il portoghese Carlos Conceição, che presenterà in anteprima il suo Tommy Guys, e la tedesca Helena Wittmann, che accompagnerà al festival Human Flowers of Flesh. Verrà proiettato anche Ritorno à Seoul del regista franco-cambogiano Davy Chou.

A chiudere Bellaria Film Fest 2023 sarà Billy, l'opera prima di Emilia Mazzacurati. In rappresentanza della sua anteprima mondiale arriveranno la regista e i protagonisti Matteo Oscar Giuggioli e Carla Signoris.

Il premio per la miglior attrice dell'anno di questa edizione del Bellaria Film Festival sarà assegnato a Linda Caridi, per il ruolo di Viviana ne L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano. L'attrice verrà a ritirarlo a Bellaria.

I due concorsi di Bellaria Film Fest 2023

Tornando alle due sezioni competitive di Bellaria Film Fest, gareggeranno per il Premio Casa Rossa cinque film di autori che si sono imposti non solo in Italia, ma anche nel corso di festival stranieri. Ecco i titoli:

Princess di Roberto De Paolis

Margini di Niccolò Falsetti (2022)

Marcel! di Jasmine Trinca (2022)

La timidezza delle chiome di Valentina Bertani (2022)

Disco Boy di Giacomo Abbruzzese (2023)

La sezione Gabbiano, invece, che seleziona opere in anteprima assoluta (italiana, internazionale e/o mondiale) ospiterà:

Roger… Arriva il Presidente di Marco Chiarini

di Lala di Ludovica Fales

di Le formiche di Mida di Edgar Honetschläger

di Animal di Riccardo Giacconi

Ultimo Impero di Danilo Monte

di Paradiso perduto di Luca Ferri, Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa

Ci saranno infine:

Il film d'archivio In tutte le ore e nessuna di Davide Minotti e Valeria Miracapillo

di e Real Guadagna di Laura D'Angeli e Giusi Restifo

di e Fuoritempo di Matilde Ramini

Fra gli eventi più significativi dell'edizione 2023 di Bellaria Film Fest c'è senz'altro la Notte D'Argento: una notte da brividi con una proiezione speciale della copia restaurata da Cinecittà Studios del capolavoro di Dario Argento Phenomena.

Per il programma completo della quarantunesima edizione di Bellaria Film Fest potete andare sul sito ufficiale della manifestazione.