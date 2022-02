Belfast: al cinema il film di Kenneth Branagh candidato a 7 Premi Oscar 2022 - Ecco tutte le clip

News Cinema

Da oggi, giovedì 24 febbraio, è al cinema Belfast, l'atteso film scritto e diretto da Kenneth Branagh e ispirato alla sua infanzia. Il film è candidato a 7 Premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior regia e Migliore sceneggiatura originale.

Arriva oggi, 24 febbraio, solo al cinema, Belfast, il nuovo atteso film scritto e diretto da Kenneth Branagh.

Candidato a sette Premi Oscar 2022, tra cui quelli per il Miglior Film, la Miglior regia e la Migliore sceneggiatura originale, Belfast è - come dichiarato dallo stesso Branagh - il film più personale che il regista, sceneggiatore e attore britannico abbia mai realizzato e che parla di un posto e della gente che ama.

ll cast del film comprende la candidata al Golden Globe Caitríona Balfe, il premio Oscar Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e il giovanissimo esordiente, di appena dieci anni, Jude Hill. Le musiche del film sono a opera della leggenda di Belfast, Van Morrison.

Belfast: la trama ufficiale e il trailer italiano del film

BELFAST è la storia divertente, tenera e intensamente personale dell'infanzia di un bambino durante il tumulto della fine degli anni '60, nella città natale di Branagh.

BELFAST attinge direttamente dall'esperienza di Branagh. E' un racconto di formazione di un bambino di nove anni in un mondo che si è improvvisamente capovolto. La sua comunità stabile e amorevole e tutto ciò che pensava di aver capito sulla vita cambiano per sempre. Ma la gioia, le risate, la musica e la magia formativa dei film, rimangono.

Belfast: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Belfast: la nostra recensione del film

"Nel suo bel film autobiografico Kenneth Branagh ci riporta negli anni Sessanta, tempi turbolenti e dolorosi per il suo Paese, ma anche felici per un bambino vivace come lui, allegro e molto amato. Un piccolo film fatto con molto amore che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con i suoi bravissimi attori e lo sguardo innocente e curioso del piccolo Buddy, entusiasta del cinema, della sua famiglia e della vita."

