Beetlejuice Beetlejuice, la censura americana ha il suo verdetto

Nei nostri cinema dal 5 settembre, Beetlejuice Beetlejuice con Michael Keaton, ancora una volta diretto da Tim Burton, ha ricevuto la classificazione di censura dalla Motion Picture Association. Qual è il responso?

Beetlejuice Beetlejuice passerà dal Festival di Venezia, per poi approdare al cinema a stretto giro, dal 5 settembre: c'è curiosità per questo ritorno non solo di Michael Keaton nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri, ma anche per la rimpatriata allargata che coinvolge il regista Tim Burton, il compositore Danny Elfman, e parte del vecchio cast come Winona Ryder e Catherine O'Hara. Nel frattempo, la Motion Picture Association of America ha espresso il suo parere sulla classificazione di censura per il lungometraggio: a quale fascia di pubblico è adatto? Leggi anche Beetlejuice Beetlejuice, Winona Ryder ricorda gli incontri segreti con Tim Burton per discutere del sequel

Beetlejuice Beetlejuice è PG-13, quindi un film per tutti