Beetlejuice 2, Danny Elfman scherza sull'età di Michael Keaton e sa quando iniziano le riprese

Michael Keaton sarà ancora protagonista di Beetlejuice 2, che secondo il compositore Danny Elfman si dovrebbe cominciare a girare a breve. Ma Keaton non è troppo vecchio per il ruolo? Elfman trova la domanda, nel caso specifico, piuttosto buffa.

A quanto pare ci siamo sul serio: Tim Burton dovrebbe girare Beetlejuice 2 quest'estate, tra un paio di mesi, e nel cast sono confermati, oltre all'imprescindibile Michael Keaton, Wynona Ryder e Jenna Ortega, nel ruolo della figlia di Lydia. Ha confermato le tempistiche il compositore Danny Elfman, storico sodale di Burton da tempo immemore, discutendo dei suoi prossimi impegni con Deadline. Ha anche ironizzato su un dubbio che qualcuno esprime in rete...

Michael Keaton troppo vecchio per Beetlejuice 2? Danny Elfman invita a non farsi problemi

A 71 anni, Michael Keaton va incontro a Beetlejuice 2 con il suo spirito indomito ma con molti anni in più rispetto a quelli che aveva (37) quando uscì l'originale Beetlejuice - Spiritello porcello nel 1988. Ma è davvero un problema così grande per un personaggio che, oltre a non essere un eroe d'azione, è anche un po' "particolare"? Danny Elfman, pronto a musicare questo sequel, ci invita a riflettere:

"Davvero, dopo tutti questi anni? Michael Keaton?" mi hanno chiesto. Ho risposto: non sembrerà mica poi tanto diverso! È la bellezza del trucco di Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo film! È perfetto, no? Tutti devono lasciare il passo alle nuove generazioni, tranne Michael. È ancora in gran forma, superattivo e sempre sul pezzo. E col trucco di Beetlejuice, non riesco nemmeno a immaginare che sembrerà diverso. Io non vedo l'ora.

D'altronde va ricordato che Keaton tornerà anche nei panni del suo Batman in The Flash (al cinema dal 15 giugno), perciò non teme di certo gli impegni nostalgici fisicamente impegnativi. Elfman ha aggiunto che farà di tutto per essere presente sul set durante le riprese, perché ama essere "la mosca sul muro" sui set dell'amico Tim Burton, che ha alla fine sbloccato questo progetto di Beetlejuice 2, trascinatosi per più di dieci anni. I pianeti si sono allineati, dopo che gli sceneggiatori Alfred Gough & Miles Millar, gli showrunner del suo Mercoledì su Netflix, hanno partorito una sceneggiatura che ha convinto tutti. O forse è stata la prospettiva di vendere Beetlejuice 2 come un "crossover ideale" (non letterale) con Mercoledì, schierando Jenna Ortega, a sciogliere qualche riserva sul recupero di un marchio di culto e così delicato.