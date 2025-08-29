Batman Anno Uno, il regista Darren Aronofksy ricorda il progetto scartato: "Grezzo e vietato ai minori"

News Cinema

Il regista Darren Aronofksy, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha ricordato il suo progetto di Batman Year One, scritto con Frank Miller e presentato alla Warner prima del Batman Begins di Nolan. Non se ne fece più nulla. Chi avrebbe voluto come protagonista?

Anche il regista Darren Aronofksy, di nuovo al cinema col thriller Una scomoda circostanza, si era avvicinato a Batman, nel periodo in cui la Warner Bros. cercava disperatamente di capire come riavviare il discorso DC, dopo lo stop brusco con Batman & Robin del 1997. Sappiamo tutti come sia andata: Christopher Nolan e Christian Bale presero in consegna la saga da Batman Begins (2005). Ospite del podcast Happy Sad Confused, Aronofsky spiegò cosa avesse in mente con Frank Miller in persona, per presentare la sua versione di Bruce Wayne, un progetto al quale tuttavia - lo ammette lui stesso - non era troppo affezionato. Leggi anche Superman di David Corenswet e il Batman di Robert Pattinson potrebbero incontrarsi nel DCU

Darren Aronofsky e il mancato Batman Year One con Frank Miller

Prima che Batman Begins (2005) di Christopher Nolan stabilizzasse Bruce Wayne al cinema per un decennio, la Warner Bros. prese in considerazione approcci molto diversi all'Uomo Pipistrello di Bob Kane, tra cui quello noir di Frank Miller con il suo "Batman Anno Uno", l'arco narrativo del 1987, ristampato più volte e assai apprezzato. Gli appassionati già sanno che nel film di Nolan confluirono diversi elementi del lavoro di Miller, che però aveva lavorato lui stesso a quattro mani con Darren Aronofsky per una trasposizione diretta della sua visione. Perché non se ne fece più nulla? Dalle parole di Darren pare di capire che lui stesso non fosse davvero motivato a proseguire. Miller dal canto suo si sarebbe presto consolato con Sin City (2005), codiretto a quattro mani con Robert Rodriguez, all'epoca rivoluzionario nell'approccio visivo alla trasposizione di un fumetto al cinema. Tornando al mancato Batman Year One, Aronofksy spiega che avrebbe assegnato Bruce Wayne a Joaquin Phoenix (curiosamente poi un Joker alternativo), quando lo studio puntava su Freddie Prinze Jr. Il regista aggiunge:

Ero molto concentrato sull'Albero della vita, non l'ho mai preso sul serio. Volevo fare L'albero della vita, la mia testa era lì. Io e Frank Miller scrivemmo insieme un copione, ma la mia strategia era che volevo fare questo folle, selvaggio film sull'amore e sulla ricerca della Fontana della Giovinezza, e sentivo che se avessi lavorato su Batman mi avrebbero fatto fare L'albero della vita. Cosa che in effetti accadde, più o meno. [...]

Credo che il Batman che io e Frank presentammo fosse un tipo di film proprio senza scrupoli, grezzo. Non avrebbe mai aiutato a vendere le Batmobili, non penso che fossi la persona giusta al momento giusto. Era vietato ai minori... secondo me l'intero mondo dei cinecomic ha dovuto raschiare il fondo del barile, prima di puntare sui film vietati, come sta succedendo negli ultimi casi.