Batgirl, emersa una scena di combattimento dal film cancellato

DC Film News ha postato sui social un girato di una scena di combattimento del cancellato Batgirl. La postproduzione del lungometraggio nel 2022 non era stata completata, quindi un recupero si fa sempre più improbabile. Ma i fan rimangono curiosi...

Batgirl è stato uno dei progetti che non è sopravvissuto al cambio di regime presso la Warner Bros., quando la major è stata acquisita dal gruppo Discovery: il nuovo CEO David Zaslav ha avviato nel 2022 una revisione totale dei costi, puntando su sgravi fiscali e bloccando diversi progetti. Il cinecomic di Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi dei nuovi Bad Boys, vedeva nel cast Leslie Grace nei panni della protagonista, insieme a Michael Keaton di nuovo Batman / Bruce Wayne, come nel contemporaneamente in lavorazione The Flash. A sorpresa (o quasi) è affiorata nelle ultime ore una ripresa non finalizzata di un combattimento. Vedremo altre scene "rubate" come questa, a mano a mano che gli anni passano? Magari con J. K. Simmons come commissario Gordon o Brendan Fraser villain, nei panni di Firefly?

A look behind the scenes of the fight choreography for ‘BATGIRL’.



Stunt performers: Emely Cartagena, Scott Rogers, & Stephen Dunlevy. pic.twitter.com/2fJmFsFXc1 — DC Film News (@DCFilmNews) March 19, 2025

La tragica fine di Batgirl infiamma ancora gli animi

È difficile immaginare questa scena finalizzata, in montaggio definitivo, effetti visivi e sound design completo, però ci si può già fare un'idea: Arbi & Fallah avevano portato a Batgirl il loro dinamismo action piuttosto fisico, che è valso loro una certa reputazione nell'ambiente. In quella sequenza non è Leslie Grace a interpretare Batgirl, bensì la sua controfigura Emely Cartagena, che combatte coi colleghi Scott Rogers e Stephen Dunlevy. Poco tempo fa Michael Keaton, pur dispiacendosi per gli autori del film cancellato, ha dichiarato a GQ di aver accettato psicologicamente la mannaia, anche perché il suo lavoro che nessuno vedrà gli è stato regolarmente pagato. Ma davvero Batgirl sparirà nel nulla? Contrariamente a quanto è successo ad altri film warneriani nella stessa situazione (Coyote Vs. Acme si sta sbloccando!), le avventure di Barbara Gordon non erano pronte: nonostante fossero stati spesi già 90 milioni di dollari, appunto mancava la post-produzione.

Completare Batgirl significherebbe però proporre qualcosa che non ha un legame con il DC Universe che sta per partire presso i riavviati DC Studios, con Superman a luglio. Allo stesso tempo, il film non sembrava così "autoriale" da entrare nell'Elsewhere, anzi era stato pensato per lo streaming su MAX. In definitiva, il lungometraggio sembra dopo tre anni più che mai fuori da ogni strategia commerciale, a maggior ragione in un periodo in cui i cinecomic non sembrano più avere la strada spianata presso il grande pubblico. Leggi anche Batgirl era "impresentabile"? La protagonista Leslie Grace non ci sta