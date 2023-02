Batgirl era "impresentabile"? La protagonista Leslie Grace non ci sta

News Cinema

Peter Safran, con James Gunn nuovo capo dei DC Studios, aveva difeso la decisione dei piani alti di cancellare Batgirl, giudicandolo "unreleasable", "non distribuibile"... per varie ragioni. Leslie Grace, che interpretava la protagonista, è stanca di questa narrazione.

Leslie Grace è stata sfortunata: coprotagonista del musical flop di In the Heights, era poi pronta a interpretare Batgirl nell'omonimo film, cancellato a sorpresa dopo l'acquisizione della Warner Bros ad opera della Discovery, con la conseguente creazione dei nuovi DC Studios. Come sappiamo, Batgirl è stato stroncato praticamente in post-produzione, già girato, in una mossa shock che un paio di settimane fa Peter Safran, nuovo capo dei DC Studios con James Gunn, ha difeso. Leslie Grace però non ci sta, e ha spiegato a Variety come trovi infelici alcune parole...

Batgirl, Leslie Grace: "C'era del potenziale per un buon film"

Leslie Grace, mancata Batgirl nel cancellato film di Adil El Arbi & Bilall Fallah (coautori anche di Ms Marvel per i Marvel Studios), è stata molto sincera con Variety, spiegando che il lungometraggio non si poteva considerare in effetti chiuso. C'erano voci secondo le quali si sarebbe pensato a quali parti del film ampliare o potenziare per renderlo all'altezza di un'uscita cinematografica, nonostante fosse nato come originale streaming per HBO Max. La decisione presa però è andata in tutt'altra direzione, anche per approfittare di una deduzione fiscale in un momento complesso. Ciò è avvenuto peraltro prima che i nuovi DC Studios di Safran e Gunn partissero, anche se è stato proprio Safran a difendere la decisione della Warner Bros. Film Group, confermando che il film era "unreleasable", "non distribuibile", per diverse ragioni. Lontano dalla nuova direzione dei DC Studios nei contenuti ma, si leggeva tra le righe, nemmeno presentabile al cinema. Leslie ancora non accetta questi sottointesi.

Non entrarono nei dettagli dal punto di vista creativo, non mi spiegarono cosa pensassero del film e come avrebbe danneggiato la DC. Però sono un essere umano, la gente percepisce le cose, legge tra le righe. E sono state pronunciate parole con molta leggerezza, quando si è parlato di un lavoro al quale le persone avevano dedicato un sacco di tempo, non mi riferisco solo a me ma all'intera troupe. Mi rendo conto che possa risultare frustrante. [...]

Sono riuscita a vedere il film fino al punto in cui era arrivato: non era completo quando è stato presentato alle proiezioni di prova [che pare abbiano avuto responso negativo, ndr]. C'erano delle scene nemmeno ancora inserite, avevano appena iniziato a montare e sono stati stroncati per tutto quello che stava succedendo nella compagnia. Ma il film che ho visto io - le scene che c'erano - erano incredibili. C'era decisamente del potenziale per un buon film, a parer mio. Magari in futuro ne vedremo delle clip.