Coyote vs. Acme si sta per sbloccare, la Warner avrebbe trovato un compratore

News Cinema

Ricordate il film a tecnica mista Coyote vs. Acme, completato ma accantonato dalla Warner Bros. per ragioni fiscali? A quanto pare si sta per sbloccare, com'era già successo per Un'avventura spaziale: Il film dei Looney Tunes. Gli appassionati di Willy il Coyote incrocino le dita!

S'intravede finalmente una luce alla fine del tunnel per Coyote vs. Acme, lo spiritoso film a tecnica mista, dove Willy il Coyote fa causa alla ditta ACME per i suoi marchingegni sempre malfunzionanti. La Warner Bros. aveva come sappiamo archiviato il lungometraggio senza che nessuno lo potesse vedere, nonostante fosse stato completato, per questioni fiscali. Finora non si era trovato alcun accordo con un compratore esterno, ma Deadline ha il felice scoop: si sta per firmare un contratto per liberare Willy dal limbo! Leggi anche Coyote Vs. Acme, il film cancellato difeso da Will Forte: "Perché farcelo fare se non lo fate vedere?"

Coyote Vs. Acme, forse si sblocca con la Ketchup Entertainment