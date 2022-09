Batgirl, affiora una scena d'azione dal film cancellato

News Cinema

Un'attrice del cancellato Batgirl condivide le riprese sul set di una spericolata scena d'azione che avrebbe visto protagonista la super-eroina.

Brucia la ferita della cancellazione di Batgirl, ma non solo per i fan della DC Comics e del DC Extended Universe: comprensibilmente, da settimane membri della troupe cercano di scuotere i social con rivelazioni di vario tipo, nella speranza che la dirigenza Warner Bros. Discovery torni sui suoi passi e non getti via il lavoro di mesi. Lavoro alacre, stando all'ultima condivisione dell'attrice Ivory Aquino, che ha caricato su Twitter una ripresa sul set, relativa a una scena d'azione molto spettacolare. Leggi anche Batgirl, Michael Keaton parla agli Emmy della cancellazione

Batgirl acrobatica in un filmato rubato dal set

Ivory Aquino ha condiviso un video con le riprese di una scena d'azione del cancellato Batgirl di Adil El Arbi & Bilall Fallah con Leslie Grace. La scena in cui Batgirl abbatte un enorme albero di Natale non vede però ovviamente come effettiva interprete Leslie, ma la sua controfigura Emely Cartagena, originale fonte della segnalazione. Non si stenta a credere, davanti a scene come queste, che il budget stanziato fosse di una novantina di milioni di dollari, superiore a quello di un piccolo film per lo streaming ma inferiore a quello di un blockbuster per le sale. Questo martellamento psicologico di attori e tecnici sarà contagioso per i fan? La Warner cederà? Di sicuro sappiamo che al film mancava ancora gran parte della postproduzione digitale, un peso non di poco conto per questo genere di lungometraggio... Ecco comunque il breve backstage.