Batgirl, Michael Keaton parla agli Emmy della cancellazione

Michael Keaton ha vinto il premio come miglior attore per la serie Dopesick agli ultimi Emmy, e in quell'occasione qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse della cancellazione di Batgirl, dove lo si aspettava di nuovo nei panni di Batman.

Michael Keaton era presente agli ultimi Emmy Awards, a ragion veduta, perché l'attore ha ritirato il premio per la migliore interpretazione maschile in una miniserie (Dopesick). In quella sede, Variety ha pensato di inchiodarlo sul triste destino che sembra aver travolto il cancellato Batgirl, le cui riprese erano concluse e in cui era tornato a interpretare il suo Batman / Bruce Wayne. Ecco cosa ha risposto Michael. Leggi anche Michael Keaton non guarda i film o le serie Marvel o DC: il motivo è lapidario

Michael Keaton sulla cancellazione di Batgirl e il futuro del suo Batman

In Batgirl sarebbe riapparso per la prima volta il Bruce Wayne interpretato da Michael Keaton in Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992). Un evento imperdibile per i nostalgici di un'altra epoca di Hollywood, e anche per gli appassionati DC. Non che la sua apparizione non fosse già prevista anche in The Flash, sempre in uscita nell'estate 2023 (fino a prova contraria), ma il suo contributo a Batgirl, così com'è successo al film intero, potrebbe non vedere mai la luce per il grande pubblico. Come la vede? Michael è diplomatico:

Credo sia stata una decisione economica. Devo supporre che sia stata una decisione corretta. Onestamente non so cosa dire. [...] Quando rivedrete il mio Batman? Magari pure più tardi, stanotte, se siete abbastanza fortunati! Scherzo. Non lo so. Vedremo. Ma è stato bello. Divertente. Davvero non ho idea.