Bardolino Film Festival 2023: Claudia Gerini e Daniele Vicari sono i presidenti delle giurie

News Cinema

La terza edizione del Bardolino Film Festival potrà contare su Claudia e Gerini e Daniele Vicari, che ha messo rispettivamente a capo della giuria del concorso di cortometraggi e del concorso di documentari. L'appuntamento è dal 21 al 25 giugno sulle rive del Lago di Garda.

Sono l'attrice (e regista) Claudia Gerini e il regista Daniele Vicari i presidenti delle due giurie del Bardolino Film Festival, giunto alla terza edizione e diretto dal giornalista e critico Franco Dassisti.

In programma dal 21 al 25 giugno, la manifestazione cinematografica che ha scelto come location il bellissimo Lago di Garda ha due concorsi. Il Primo, il BBF Doc, ospita una serie di documentari, mentre il secondo, il BBF Short, vede in gara dei cortometraggi. Claudia Gerini presiederà la giuria dei corti, Daniele Vicari quella dei documentari.

Claudia Gerini e Daniele Vicari presidenti di giuria felici

Claudia Gerini e Daniele Vicari si sono detti felici di essere a capo delle giurie del Bardolino Film Festival. La Gerini ha così commentato l'onore che le è stato tributato:

Sono felice di presiedere questa giuria di cortometraggi che come sempre sono un grande osservatorio per i registi e i lungometraggi di domani. Quindi sono contenta e curiosa di giudicare.

Claudia Gerini, che ha esordito dietro alla macchina da presa con Tapirulàn, sarà inoltre protagonista degli aperitivi letterari. L'attrice presenterà il suo libro, edito da Piemme e intitolato Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice. Si tratta di un'autobiografia appassionata e a tratti divertente.

Quanto a Daniele Vicari, la sua presenza nella giuria dei documentari è una garanzia, visto che anche lui ne ha diretti alcuni, in primis La nave dolce e Il mio paese. Tra i suoi film di finzione ricordiamo Velocità massima e Diaz. Ecco il suo commento a proposito del ruolo affidatogli dal Bardolino Film Festival:

Sono contento di far parte della giuria del festival di Bardolino. Sono convinto che il festival, organizzato da persone molto competenti e che stimo, possa diventare sempre di più un punto di riferimento per il cinema, in particolare per i giovani cineasti. L'edizione di quest’anno si annuncia ricca e variegata. Ci vediamo sul Benàco.

Anche quest'anno il Bardolino Film Festival proporrà gli incontri con gli autori del BBF Books e cinque serate speciali con ospiti d'eccezione nel magnifico Parco Carrara Bottagisio, sulle rive del lago di Garda.