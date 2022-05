Barbie: nel film ci saranno più Barbie e più Ken e non tutti avranno la pelle bianca

News Cinema

Arriva dal Festival di Cannes la notizia, forse vera forse falsa, che ci saranno molteplici Barbie e Ken nel film su Barbie. Si allunga così la lista degli attori. In più si sa qualcosa sul ruolo di Will Ferrell.

Arriva da un giornalista presente al Festival di Cannes una notizia piuttosto insolita su Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della mitica ed immarcescibile bambola della Mattel.

Potrebbe essere una bufala, una fake news, ma se fosse vera, allora avremmo qualcosa di sensazionale. Del resto, a scrivere la sceneggiatura sono stati la stessa Gerwig e Noah Baumbach.

Più Barbie e più Ken

Il signor Kyle Buchanan, che lavora per il New York Times, ha scritto su Twitter che nel film ci saranno più Barbie e più Ken. Margot Robbie e Ryan Gosling non saranno quindi gli unici depositari della nostra ammirazione, perché la dolce metà di Barbie avrà anche il volto di Simu Liu e Ncuti Gatwa. Barbie, invece, sarà interpretata pure da Issa Rae e Hari Nef.

Simu Liu, come sapete, è un attore cinese che è stato protagonista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, mentre Ncuti Gatwa, che è un attore ruandese naturalizzato britannico, ha prestato il volto a Eric Effiong nella serie Netflix Sex Education.

Passando alle donne, Issa Rae, che è di origini senegalesi, la conosciamo per la webserie Awkward Black Girl e la serie televisiva Insecure. Hari Nef, infine, l’abbiamo vista nella serie Transparent e nel film Assassination Nation. Se il giornalista che ha diffuso la news dicesse la verità, avremmo dunque un barbie-movie multietnico e interraziale.

And, by the same token, Margot Robbie is not the film’s only Barbie. Issa Rae and Hari Nef play different Barbies… — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 18, 2022

Il personaggio di Will Ferrell

Un'altra voce che gira su Barbie riguarda una sottotrama, per così dire. Sembra che Will Ferrell avrà il ruolo dell'amministratore delegato di una ditta di giocattoli, che potrebbe anche essere la stessa Mattel. Se così fosse, il film avrebbe quell’anticonformismo di cui ha parlato tempo fa Margot Robbie, che di certo non sarà una Barbie banale.

Barbie è un progetto di cui si parla da tanto tempo. Prima doveva farlo la Sony, poi i diritti del personaggio sono passati alla Warner, ed è stato a quel punto che è entrata in scena Margot Robbie. Prima di lei, erano stati fatti i nomi di Amy Schumer e Anne Hathaway. Negli Stati Uniti Barbie uscirà il 21 luglio 2023. Nel cast figurano anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Emma Mackey, Michael Cera, Rhea Perlman.