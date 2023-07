Barbie, le prime reazioni elogiano il film di Greta Gerwig: "Film preferito dell'anno"

News Cinema

Arrivano le prime reazioni al film di Barbie, diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, e dimostrano che il film è all'altezza delle aspettative.

Non manca poi molto al debutto di Barbie in sala e le prime reazioni al film suggeriscono che il nuovo prodotto cinematografico di Greta Gerwig è all’altezza delle aspettative. Protagonista è Margot Robbie, che interpreta una Barbie in preda ad una crisi d’identità e per questo è costretta a lasciare la sicurezza di Barbie Land per l’ignoto Mondo Reale. Ad accompagnarla anche il fedele Ken di Ryan Gosling. Tra i più attesi del 2023, il film live action sull’iconica bambola Mattel ha generato forte curiosità sin dalla partenza e, dalle prime reazioni, pare essere degno dell’hype.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, le prime reazioni al film rispecchiano le aspettative

Scritta e diretta da Greta Gerwig su una sceneggiatura elaborata a quattro mani con Noah Baumbach, Barbie è in arrivo al cinema il 20 luglio 2023 portando con sé un cast ricchissimo di nomi e colori. A meno di due settimane dal lancio sul grande schermo, il film ha già incantato la critica a seguito della première mondiale svoltasi a Los Angeles. Ad esempio il critico di Screen Rant Joseph Deckelmeier ha definito il film di Greta Gerwig “divertente, ampolloso e molto intelligente”, puntando anche a Margot Roggie la cui performance è stata definita “fantastica”. In aggiunta ha precisato che Ryan Gosling e Simu Liu sono “puro divertimento”. Perri Nemiroff di Collider invece ha elogiato soprattutto i costumi e la scenografia, dettagli che hanno dato un forte contributo all’hype di Barbie. In merito alla trama, però, ha aggiunto:

Penso che il film serva particolarmente bene la Barbie di Margot Robbie e il suo viaggio, ma ci sono altri personaggi che stanno vivendo archi narrativi importanti che avrebbero avuto bisogno di più tempo sullo schermo per approfondire ed esplorare al massimo.

Jamie Jirak di ComicBook ha definito Barbie il suo “film preferito dell’anno”, rivelando come la regista “abbia superato le mie aspettative”, proponendo poi una candidatura agli Oscar per Ryan Gosling: “Sono assolutamente serio”. Anche Sharronda Williams di Pay Or Wait ha apprezzato la performance di Gosling, tanto da etichettarlo come “ladro di scene che offre la maggior parte delle risate”, definendo il film “spiritoso, sincero e decisamente divertente”.