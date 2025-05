Barbie come non l'avete mai vista: 5 dettagli che omaggiano il grande cinema

News Cinema

Il film Barbie di Greta Gerwig è molto più di una commedia pop colorata: è una dichiarazione d’amore al cinema stesso. Con una regia che mescola ironia e omaggi colti, Gerwig costruisce un universo iperconsapevole, fatto di citazioni sottili e intelligenti, che parlano direttamente agli spettatori cinefili.

Dietro a ogni scelta visiva o narrativa si nasconde un riferimento preciso, una strizzata d’occhio che trasforma Barbie in un vero e proprio viaggio metacinematografico. Eccone alcuni dei più sorprendenti.

L’apertura epica: da Kubrick a Barbie

La prima scena del film è una parodia perfetta dell’incipit di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Stessa musica solenne (l’imponente “Also sprach Zarathustra” di Richard Strauss) stesse inquadrature lente e maestose. Ma invece del monolite nero che nel film di Kubrick segnava l’inizio dell’evoluzione umana, qui c’è una gigantesca Barbie in costume da bagno anni Cinquanta. È lei, e non un oggetto alieno, a cambiare per sempre il destino delle bambine. Barbie dà la possibilità di immaginarsi adulte, indipendenti, padrone del proprio mondo. Un ribaltamento ironico ma potente, che mette subito in chiaro il tono del film.

Il fiocco rosa di Barbie e l’omaggio a Catherine Deneuve

Ogni sera, prima di andare a dormire, Barbie si mette un fiocco rosa tra i capelli. Potrebbe sembrare solo un dettaglio da bambola, ma in realtà è un riferimento preciso: richiama l’eleganza di Catherine Deneuve nel musical Les Parapluies de Cherbourg del 1964. In quel film, l’attrice francese sfoggia pettinature perfette e color pastello, simbolo di una femminilità delicata e sognante. Con quel semplice fiocco, Barbie si collega a un mondo visivo raffinato, fatto di grazia e malinconia e si inserisce con stile nella tradizione del grande cinema europeo.

Birkenstock o tacco a spillo?

A un certo punto del film, Barbie deve prendere una decisione importante: indossare un paio di Birkenstock (scomode, ma vere) o continuare a portare le sue classiche scarpe col tacco (belle, ma irreali). Dietro questa scena apparentemente buffa si nasconde un riferimento diretto a Matrix: è come la famosa scelta tra la pillola rossa e quella blu. Da una parte c’è la verità, con tutte le sue difficoltà. Dall’altra, un’illusione rassicurante. Greta Gerwig riprende quel momento cult e lo reinterpreta con ironia, adattandolo perfettamente al viaggio interiore della sua protagonista.

La strada rosa che porta alla realtà

Quando Barbie decide di lasciare il suo mondo perfetto per capire cosa sta succedendo nel mondo reale, inizia un viaggio lungo una strada tutta rosa che collega i due universi. È impossibile non pensare al sentiero dorato de Il Mago di Oz. Anche Dorothy, nel film del 1939, abbandonava la sua casa per andare incontro all’ignoto, guidata da un percorso colorato. E infatti, nel film di Barbie, poco prima della partenza, vediamo un cinema che proietta proprio Il Mago di Oz. Non è un caso: Barbie, come Dorothy, è pronta a scoprire chi è davvero.

La scalinata di Barbie Stramba e l’eco delle Scarpette rosse

Un altro momento visivamente potente è l’incontro con Barbie Stramba, la figura emarginata che guida la protagonista verso una nuova consapevolezza. La scalinata che conduce a lei è costruita e inquadrata come in Scarpette rosse del 1948, film che racconta la tensione tra arte e vita, libertà e destino. Un riferimento perfetto per un film che esplora i limiti del modello Barbie e il bisogno di scegliere chi si vuole essere davvero.

In Barbie, nulla è lasciato al caso. Greta Gerwig non si limita a raccontare la storia di una bambola che scopre di poter essere umana, ma costruisce un intero mondo narrativo popolato di riferimenti cinematografici, trasformando ogni scena in un dialogo con il passato del cinema. Il risultato è un film stratificato, divertente e sorprendentemente colto.

Barbie avrà anche i tacchi, ma cammina sulle spalle dei giganti.