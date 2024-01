Badland Hunters: ecco il trailer ufficiale del nuovo film coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Sarà disponibile in streaming dal 26 gennaio questo action movie distopico che vede protagonista Don Lee, l'attore visto in film come Train to Busan e Eternals. Ecco il trailer ufficiale e la trama di Badland Hunters.

Tra due settimane, ovvero dal 26 gennaio, sarà disponibile in streaming su Netflix un nuovo action movie coreano che, a giudicare da questo trailer ufficiale (che fa seguito al teaser mostrato qualche giorno fa) potrebbe divertire molto gli appassionati del genere. Si intitola Badland Hunters ed è ambientato in una Seoul post apocalittica diventata una sorta di terra di nessuno in preda all'anarchia, e nella quale ogni forma di ordine e legge è collassata. Il protagonista è un tenace e tostissimo cacciatore, spesso alle prese con coccodrilli giganteschi, che decide di prendere in mano la situazione quando un'adolescente a lui cara è rapita da un medico pazzo che conduce esperimenti sugli esseri umani.

A interpretare questo protagonista, l'attore Don Lee (in patria noto anche come Ma Dong-seok), uno dei volti più popolari e riconoscibili del grande cinema d'azione coreano contemporaneo, apparso in film come Il buono, il matto, il cattivo di Kim Ji-woon, The Unjust di Ryoo Seung-wan, Train to Busan di Yeon Sang-ho, The Gangster, the Cop, the Devil di Lee Won-tae ma anche nel cinecomic Marvel Eternals diretto da Chloé Zhao.

Questo è il trailer ufficiale originale di Badland Hunters, che è diretto dall'esordiente Heo Myung-haeng ed è un sequel di un film del 2023 che si intitolava Concrete Utopia.