Babylon: ecco il primo, mirabolante trailer del nuovo film di Damien Chazelle

Un giorno dopo l'anteprima al festival di Toronto, arriva il trailer di Babylon, il nuovo, ambiziosissimo film di Damien Chazelle, in Italia a gennaio.

Dopo aver riletto a modo suo il musical con La La Land, Damien Chazelle firma con Babylon, dedicato alla Golden Age di Hollywood, il suo film dichiaratamente più ambizioso e, a giudicare dal trailer che è appena uscito dopo la presentazione al Festival di Toronto, decisamente fuori di testa. Con un gruppo di attori, come potete vedere, da lasciare a bocca aperta. Da noi Babylon uscirà a gennaio 2023.



Babylon: un cast stratosferico per reinventare la Hollywood nel passaggio tra muto e sonoro

Nel trailer c'è di tutto: esagerazioni, eccessi, ambizioni, star system, feste folli, un divo in mutande che capitombola giù da un terrazzo, animali, caos, sesso, droga e tutto quello che potete immaginare, in un ritratto colorato e rumoroso che rimanda probabilmente all'"Hollywood Babylon" di Kenneth Anger. Vedere il cast fa impressione: oltre a Brad Pitt e Margot Robbie ci sono Samara Weaving, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Spike Jonze, Max Minghella, Katherine Waterston, Flea, Lukas Haas, Eric Roberts e moltissimi altri. La storia ancora non è stata rivelata ma è ovvio che sia incentrata su una giovane attrice (Robbie) che arriva a Hollywood in cerca di fama e divertimento, con tutto quel che ne consegue. Chissà se Babylon rappresenterà la consacrazione di Damien Chazelle o affonderà la sua stella? Staremo a vedere.