News Cinema

Babylon: Diego Calva racconta il suo personaggio Manny Torres - Guarda il video

Per il suo nuovo film, che debutta al cinema oggi 19 gennaio, Damien Chazelle ha scommesso non solo su nomi affermati come Brad Pitt e Margot Robbie, ma anche su un giovane e bravissimo attore messicano, Diego Calva, cui ha affidato uno dei tre personaggi principali di Babylon. A spiegarci chi è Manny Torres, in questo video, è proprio Calva.