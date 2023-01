Babylon: Chi è Diego Calva, protagonista accanto a Margot Robbie, e dove l'abbiamo già visto

News Cinema

Scopriamo insieme chi è l'attore messicano che Damien Chazelle ha voluto al fianco di Margot Robbie nel suo nuovo e atteso film, Babylon, al cinema dal 19 gennaio.

Il 19 gennaio arriva al cinema il nuovo film di Damien Chazelle, Babylon. Nonostante lo scetticismo delle critiche oltreoceano, quest'epico affresco ambientato nella Hollywood degli anni Venti, ha convinto la critica italiana e sicuramente attrarrà il pubblico, anche grazie al cast corale denso di nomi famosi: dalla divina Margot Robbie all'eterno sex symbol Brad Pitt, per continuare con Tobey Maguire, Olivia Wilde, Samara Weaving, Max Minghella, Katherine Waterston, Flea, Spike Jonze e molti altri. Uno dei protagonisti però, anzi, il vero e proprio co-protagonista del film, Diego Calva, è meno noto. Vediamo dunque di scoprire chi è e cosa ha fatto prima che Damien Chazelle lo scegliesse per Babylon.

Diego Calva: chi è l'attore messicano protagonista maschile di Babylon

Per il ruolo di Manny Torres interpretato in Babylon, Diego Calva ha ricevuto una candidatura al Golden Globe. Il suo nome intero è Diego Calva Hernandez e se vi sembra di averlo già visto è probabile che abbiate seguito Narcos: Mexico, dove ha interpretato il boss della droga Arturo Beltran Leyva. In seguito si è "pentito" di aver partecipato alla serie che, secondo lui, spettacolarizza il narcotraffico. Così dichiarò all'epoca a GQ:

C'è un momento nella carriera di un attore in cui non puoi scegliere realmente i tuoi ruoli. Sei solo grato di acere un lavoro e Narcos è uno show fantastico. Ma nel mio caso è un po' difficile perché non sono per niente d'accordo su come ambientano la storia nel mio paese. Ci sono molte verità e questo è sorprendente, ma ci sono anche parecchie bugie. Penso che il mio paese non abbia bisogno di altra narco-cultura e di trasformare questi tizi in eroi.

Questi, invece, sono i sogni dell'attore a cui Babylon ha offerto una vetrina cinematografica mondiale: "Sogno di far parte sempre del cinema latino-americano. La mia unica paura è che ora magari i registi latino-americani pensino che non tornerò e non mi chiamino più". A Variety Calva ha raccontato di aver passato oltre un anno a mandare provini auto registrati alla produzione di Babylon prima di essere scelto. E quanto alla sua ispirazione per Manny Torres, ecco cosa ha raccontato: "Ho parlato molti giorni con Damien per studiare il personaggio. In particolare, mi sono concentrato sullo studio di Al Pacino, come mi ha raccomandato Damien. Posso dire solo che è un momento che ricorderò per sempre. Non appena mi vide, Damien mise su la colonna sonora del Padrino per aiutarmi a entrare nel personaggio".

In Messico, Diego Calva, che è nato il 16 marzo 2022, ha interpretato cinque lungometraggi e due serie tv prima di Babylon. Quando lo vedrete all'opera, farete i debiti confronti con Al Pacino