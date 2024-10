Babygirl: ecco il trailer ufficiale dello scandaloso thriller erotico con Nicole Kidman

News Cinema

Dopo la discussa anteprima al festival di Venezia, arriva il trailer del film che ha valso a Nicole Kidman il premio come miglior attrice, lo scandaloso Babygirl.

A venezia, dove è stato presentato in concorso in anteprima, il thriller erotico Babygirl non è stato accolto benissimo e dalla critica, ma nonostante tutto la performance di Nicole Kidman ha colpito talmente la giuria che le ha attribuito la Coppa Volpi come miglior attrice. Alla regia c'è una donna, Halina Reijn, e ad affiancare la protagonista nel cast ci sono il giovane Harris Dickinson, Antonio Banderas nei panni dell'ignaro marito di lei e Jean Reno. Questo è il trailer originale di Babygirl, che in Italia verrà distribuito da Eagle Pictures.

Babygirl: la trama

Romy, amministratrice delegata di una grande azienda, perde la testa per il giovane Samuel (Harris Dickinson), assistente stagista da poco arrivato in azienda. Inizia così una relazione segreta con l’affascinante ragazzo, mettendo in serio pericolo la sua posizione professionale e rischiando di rovinare la sua famiglia, ma al tempo stesso scopre parti di sé e del suo corpo di cui non aveva mai sospettato l'esistenza.