Avete paura delle streghe? Vi sfidiamo a provarlo guardando questi film in streaming

Questa figura ha regalato all'horror (ma non soltanto) spunto per lungometraggi di spessore. Lo provano i cinque film in streaming che trovate qui sotto.

La ricorrenza scelta oggi per proporvi i consueti film in streaming non è purtroppo delle più felici, tutt’altro: il 22 settembre 1692 infatti sette donne e un uomo vennero impiccati a Salem con l’accusa di stregoneria. Si tratta delle ultime esecuzioni di un processo diventato purtroppo celeberrimo a causa del sangue innocente versato. Come sono state rappresentate le streghe dal cinema americano e non? L’horror è stato ovviamente il genere che ha veicolato questa figura agli spettatori, proponendo però allo stesso tempo discorsi sotterranei sulla figura femminile e il suo stato di costante pericolo in un mondo coercitivo, violento, dominato dall’altro sesso. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati alle streghe

Le streghe di Eastwick

Chi ha paura delle streghe?

The Witch

Suspiria (1977)

Suspiria: Il trailer della nuova uscita per il quarantennale

Uno dei migliori film diretti dal grande Dario Argento mette in scena una favola nerissima ed ammaliante sulla femminilità. Anche quella negata. Il Suspiria originale diventa quasi immediatamente un tripudio audiovisivo straordinariamente concertato, con musiche e fotografia che troneggiano in una messa in scena spasmodica. Alida Valli ci regala una delle sue prove di grande attrice, Jessica Harper si dimostra una protagonista perfetta. Titolo di culto, horror notturno e al tempo stesso sfavillante. Da incorniciare. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Le streghe di Eastwick (1987)

La commedia fantastica - con momenti di horror irriverente - diretta dal genio iconoclasta di George Miller si basa su un cast portentoso: Jack Nicholson nel ruolo di Belzebù, con Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer a fargli da cortigiane. Ma noi vogliamo citare anche la sempre amabile Veronica Cartwright, attrice icona del genere fantastico. Le streghe di Eastwick ovvia a carenze nella sceneggiatura con momenti di cinema trionfanti e irresistibili, un film spassoso e civettuolo per amanti del genere. Da rivedere con estremo gusto. Disponibile su Google Play.

Chi ha paura delle streghe? (1989)

Per questo adattamento sulfureo e a tratti terrificante da Roald Dahl troviamo niente meno che il grande Nicolas Roeg, il quale dirige una grandiosa Anjelica Huston in un film fantastico che sorprende, intriga fino a quando non decide di fare sul serio e cominciare a spaventare nel profondo. Titolo di culto di fine anni ‘80, Chi ha paura delle streghe? penetra in profondità, scuote, non riconcilia con lo spettacolo che propone. Insomma, cinema fantastico d’autore. E che autore…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

The Witch (2016)

A nostro avviso il miglior horror realizzato negli ultimi dieci anni, un gioco sottile e spaventoso con lo spettatore condotto da un Robert Eggers tagliente e da una Anya Taylor-Joy davvero perfetta per questo tipo di cinema d’autore. The Witch gioca con il non visto in maniera esemplare, soffoca con gli spazi ampi e vuoti, terrorizza con il montaggio e la fotografia naturalista. Il finale poi è sanamente oscuro, simbolico. Davvero un film prodigioso, una perla rara dentro un genere che sfrutta troppo spesso le coordinate opposte per ingraziarsi il pubblico giovane. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Suspiria (2018)

Suspiria: Trailer Italiano Ufficiale del Fim - HD

Luca Guadagnino rivisita il film di Argento e lo fa proprio attraverso un processo di svuotamento e rielaborazione mentale, simbolica di storia e personaggi. Il suo Suspiria si muove su altri e diversi livelli di lettura ma riesce comunque a ipnotizzare, e cosa ancor più importante spaventare. Dakota Johnson come protagonista funziona molto bene, Mia Goth a supporto si fa spesso incisiva, Tilda Swinton rimane la solita grande attrice. A noi il film è piaciuto, riesce a togliere il terreno da sotto i piedi come l’horror dovrebbe sempre fare. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.