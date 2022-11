Avatar, perché i Na’vi sono blu? La spiegazione di James Cameron

News Cinema

In vista dell'uscita di Avatar 2: La via dell'acqua, James Cameron ha spiegato perché ha scelto proprio il colore blu da associare ai Na'vi e qual è il significato.

Perché i Na’vi di Avatar hanno la pelle blu? A rispondere ad uno dei quesiti più gettonati quando si tratta del film ambientato su Pandora è stato James Cameron. Il regista ha lavorato duramente negli ultimi anni per realizzare un sequel di Avatar, intitolato La via dell’acqua e in uscita nelle sale a distanza di oltre dieci anni dal primo. Il pubblico è pronto ad immergersi ancora una volta nel mondo total blue proposto da Avatar, ma perché James Cameron ha scelto questa particolare sfumatura di colore? E qual è il suo significato?



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar, perché i Na’vi hanno la pelle blu: la motivazione

In occasione del ritorno a Pandora, James Cameron si è dilungato in alcune spiegazioni tecniche. Ad esempio, il regista ha svelato perché la popolazione di Pandora ha la pelle blu. Non ha alcun fondamento scientifico, ma è una questione di gusto e di originalità. In una lunga intervista ad Empire per l’edizione cartacea del magazine, il regista ha puntualizzato:

Per quanto riguarda il colore, siamo partiti dal verde. Ma c’era una lunga storia di alieni verdi, per non parlare di Hulk. Quelli umani, rosa e marrone, non erano alieni. SpongeBob per dire era giallo. Quello che rimaneva era praticamente blu e viola. Il viola tra l’altro è il mio colore preferito, ma ho pensato che lo avremmo usato per uno dei nostri principali colori di bioluminescenza, cosa che abbiamo fatto, associandolo a Eywa e a qualsiasi altra cosa sacra ai Na’vi.

E pare che la scelta di James Cameron per il blu sia anche piuttosto sentimentale:

Mia madre mi ha raccontato di questo sogno che ha fatto in cui c’era una donna blu alta tre metri con sei seni. Un’immagine evocativa, così l’ho disegnata, anche se l’aspetto fisico non ha reso affatto l’idea e avrebbe soltanto incasinato le cose. Però ho mantenuto il colore blu.

Il sequel di Avatar torna in sala circa dieci anni dopo il primo esperimento al cinema e il pubblico ritroverà la storia della famiglia Sully guidata da Jake e Neytiri (intepretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana) che sono diventati genitori. La data di debutto è stata già fissata al 14 dicembre 2022 in Italia.