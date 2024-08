Avatar 3: James Cameron al D23 annuncia il nuovo titolo del terzo film della saga

News Cinema

Al D23 Expo il regista James Cameron ha presentato alcuni concept art di Avatar 3 rivelando al contempo il nuovo titolo ufficiale del film.

Direttamente da Pandora arrivano notizie sul prossimo appuntamento con il mondo dei Na'vi. Non è stato necessario andare in un'altra galassia per averle, ma in California, precisamente nel quartiere di Anaheim a Los Angeles dove è ancora in corso di svolgimento il D23 Expo. Tra gli aggiornamenti sulle future uscite dei vari film e le varie serie dei diversi mondi narrativi Disney, c'è stato un panel dedicato alla saga di Avatar al quale si è affacciato lo stesso James Cameron.

Avatar 3: il nuovo titolo del film di James Cameron

Il regista è intervenuto in una sala gremita di fan per presentare alcuni concept art su Avatar 3. "La posta in gioco sarà ancora più alta" ha detto Cameron parlando della storia e di ciò che dovrà affrontare la famiglia Sully. Cameron ha anche annunciato che ci sarà un nuovo personaggio che susciterà amore e odio nel pubblico e che in generale il film "non è quello che vi aspettate, ma è quello che volete". Infine ha rivelato il titolo: dopo Avatar: La via dell'acqua, a Natale 2025 arriverà al cinema Avatar: Fire and Ash, traducibile in Avatar: Fuoco e cenere.