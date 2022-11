Avatar 3 dopo Avatar: La via dell'acqua potrebbe essere l'ultimo? James Cameron cauto

News Cinema

James Cameron ha già in programma Avatar 4 e Avatar 5, ma preferisce essere prudente: tutto dipenderà da come verrà accolto Avatar: La via dell'acqua...

Avatar: La via dell'acqua arriva al cinema dal 14 dicembre, a tredici anni di distanza dal primo capitolo, ma sappiamo già che il regista James Cameron è al lavoro su Avatar 3 (previsto per il 2024) e, idealmente, anche su Avatar 4 e Avatar 5. In che senso idealmente? Cameron è un sognatore ma rimane anche con i piedi ben piantati a terra: la sua scommessa dipende da quanto vorrà scommettere il pubblico per sostenere il cinema... Leggi anche Avatar: La via dell'acqua, quanto dura Avatar 2? James Cameron non fa sconti

Avatar 4 e Avatar 5 dipendono dal successo di Avatar 2 - La via dell'acqua

Avatar - La via dell'acqua sarà nelle sale a Natale: difficile pensare che non riscuota successo, ma è chiaro che l'originale progetto di cinque film era stato costruito sul successo di botteghino del primo Avatar (una bomba da 2.924.000.000 di dollari, un'esplosione che ha umiliato persino Avengers: Endgame). James Cameron, parlandone con Slashfilm, ha dimostrato però la sua professionalità nel conciliare sogni da grande creativo con le condizioni attuali del mercato, ben diverse da quelle del 2009. Che Avatar 3 esca è praticamente certo, perché il film è già girato e in via di postproduzione, però su Avatar 4 e Avatar 5 Cameron ritiene di dover essere realista, e dice quello che segue.

Il mercato tra tre mesi potrebbe dirci che abbiamo chiuso, o che abbiamo chiuso a metà, cioè: "Va bene, completiamo la storia col terzo film e non andiamo avanti all'infinito". Se non fa abbastanza soldi... Ci troviamo in un mondo molto diverso da quello in cui scrissi questa roba. È una mazzata doppia: pandemia e streaming. Al contrario potremmo ricordare alle persone cosa significa andare al cinema. Questo film decisamente lo fa. La domanda è: a quanta gente gliene fotte ancora qualcosa?