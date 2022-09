Avatar 2, Stephen Lang contro i fan del colonnello Quaritch: "Non mi interessa conoscervi"

News Cinema

Stephen Lang, che interpreta il colonnello Miles Quaritch in Avatar e relativi sequel, non ha nessuna intenzione di incontrare quanti sono d’accordo con l'operato del suo personaggio. Andiamo a scoprire perché.

Se vi capitasse di intervistare Stephen Lang, o semplicemente di incontrarlo per la strada, siete vivamente sconsigliati di dirgli che amate il personaggio che gli è stato affidato in Avatar e che è tornato a interpretare nei sequel. La ragione per cui ci permettiamo di darvi questa indicazione è che è stato lo stesso attore a dire che il colonnello Miles Quaritch non è esattamente uno stinco di santo e che, in un certo senso, rappresenta la parte peggiore degli Stati Uniti.

In Avatar avevamo lasciato il colonnello Miles Quaritch trafitto dalle frecce di Neytiri (Zoe Saldana) proprio mentre il militare cercava di uccidere Jake (Sam Worthington). Più tardi abbiamo appreso che il villain sarebbe tornato innanzitutto in Avatar: La Via dell'Acqua in forma di avatar, per poi imperversare anche negli altri seguiti. Ora, come ogni antagonista che si rispetti, Quaritch ha i suoi estimatori, anche perché colui che lo impersona è piuttosto bravo. E tuttavia il nostro colonnello vuole eliminare i Na’vi e sfruttare impunemente le risorse di Pandora fino a distruggere il satellite, quindi come si può volergli bene?

Stephen Lang contro i fan del colonnello Miles Quaritch

Durante una conferenza stampa qualcuno ha domandato a Stephen Lang la sua opinione sui supporters di Miles Quaritch. Inizialmente l'attore si è mostrato abbastanza diplomatico riconoscendo il carisma del suo personaggio. E infatti ha risposto:

Ciò che veramente mi aiuta è trovare le qualità che gli hanno permesso di raggiungere la posizione di comando in cui lo troviamo quando lo vediamo per la prima volta. Bisogna ammettere che è un comandante molto capace e che ispira lealtà. Ha tante qualità, però ha qualche problema a rapportarsi con Pandora, e forse… anche gli americani sono un popolo molto aggressivo e focalizzato solo sugli obiettivi da raggiungere.

Dopodiché Stephen Lang ha detto la sua su quanti approvano l'infame operato di Quaritch, che poi, e questo lo diciamo noi, somiglia purtroppo allo sfruttamento del pianeta Terra da parte dell'umanità. Ecco le parole dell’attore sui fan del temibile colonnello:

Mi capita sempre di pensare: Ma davvero? Allora non mi interessa conoscervi. La gente ammira i leader a prescindere dalla loro levatura morale. Ne abbiamo la riprova se solo pensiamo al recente clima politico degli Stati Uniti.

Il colonnello Miles Quaritch tornerà sui nostri schermi, insieme a Jake, Neytiri, personaggi nuovi e vecchie conoscenze, il 14 dicembre 2022, data di uscita di Avatar: La Via dell'Acqua. Dietro la macchina da presa c'è sempre James Cameron.