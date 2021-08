Avatar, Stephen Lang ha letto le sceneggiature di tutti i sequel: "Mi sono commosso"

News Cinema

Stephen Lang, che nei sequel di Avatar è il perfido colonnello Quaritch, ha parlato delle sue impressioni sulle sceneggiature dei seguiti di Avatar e ha confessato di aver versato più di una lacrima.

Se oggi torniamo a parlare di Avatar 2 e degli altri sequel di Avatar, lo facciamo perché è arrivata una dichiarazione di Stephen Lang che rende la nostra attesa del secondo capitolo della saga di James Cameron ancora più spasmodica. L'attore, che interpreta il detestabile colonnello Miles Quaritch, ha infatti raccontato la sua reazione alla sceneggiatura di tutti i prossimi film della serie. Lo ha fatto durante un'intervista rilasciata in occasione della promozione dell'horror L'Uomo nel Buio: Man In The Dark.

Stando bene attento a non svelare alcun dettaglio sulla trama di Avatar 2 e compagni, Stephen Lang ha detto:

Quando ho finito di leggere l'ultima sceneggiatura, mi sono ritrovato a piangere. Ho pensato che fosse bellissima. Sì, la sceneggiatura finale, perché James racconta una storia magnifica, originale e davvero bellissima che mi ha proprio commosso. Spero, anzi sono convinto che succederà lo stesso anche al pubblico, perché una delle cose che lui riesce a fare davvero bene è tradurre quasi alla lettera, quando arriva sul set, ciò che ha scritto. Non so se rendo l'idea, ma è chiarissimo. Ciò che leggi è quello che vedrai, e forse devi aspettarti qualcosa in più.

Se Lang si è molto commosso leggendo i vari copioni, significa che ancora una volta James Cameron è riuscito a mettere in gioco emozioni e sentimenti, senza tuttavia sacrificare azione e un uso sopraffino della tecnologia.

Per vedere Avatar 2 dovremo aspettare il mese di dicembre del 2022. Nel film ritroveremo i due protagonisti Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ancora insieme e con figli al seguito, pronti ad andarsene in giro per Pandora. Nel film ci saranno anche Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi, insieme ai nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel.

