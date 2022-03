Avatar 2, il trailer potrebbe essere vicino

News Cinema

Da anni i fan attendono di vedere qualcosa di Avatar 2, in uscita il 16 dicembre di quest'anno: il primo trailer potrebbe farsi vedere tra poco più di un mese, in concomitanza con un altro importante titolo Disney...

Dopo tanti anni, Avatar 2 si avvicina sul serio: il 16 dicembre 2022 il film di James Cameron sarà al cinema, pronto a riavviare la saga cominciata con la 20th Century Fox e ora proseguita con la Disney (sotto marchio 20th Century Studios). Proprio il legame del film con la famiglia allargata Disney suggerisce che il primo trailer di Avatar 2 si potrebbe ammirare al cinema insieme a qualche blockbuster dello studio. Infatti... Leggi anche Avatar 2, James Cameron è in ansia da prestazione

Avatar 2, il trailer abbinato a Doctor Strange 2?