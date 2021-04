Avatar 2, James Cameron è in ansia da prestazione

News Cinema

Tante le aspettative verso Avatar 2, tante anche per un veterano come James Cameron, che ha raccontato di non essere immune dall'ansia da prestazione...

Alacremente al lavoro su Avatar 2, come sappiamo spostato al dicembre 2022, James Cameron non è immune da una sensazione che non avremmo mai attribuito al "re del mondo" autore di Titanic e del primo Avatar: l'ansia da prestazione. Parlando di Avatar 2 da Jimmy Fallon al Tonight Show, Cameron ha rivelato un aspetto più umano dell'uomo descritto da tutti come una sorta di supernova di motivante energia. Ecco cosa ha ammesso James:

Piango, sto seduto lì alla mia scrivania e piango tutto il giorno, perché non se ne esce. Le aspettative sono troppo alte, ti dico. Cerchiamo di essere fedeli a quello che la gente aveva amato del primo film e di portarlo in direzioni del tutto diverse, tipo che un sacco di scene le abbiamo girate nell'oceano. Sto combinando cose che amo, tipo fare Avatar e immergermi nell'oceano, io l'amo tutta quella roba.