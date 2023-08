Assassinio a Venezia: tutti i personaggi nel nuovo poster ufficiale

News Cinema

È stato diffuso il nuovo poster di Assassinio a Venezia, nei cinema dal 14 settembre. Tutto il cast è finalmente visibile insieme in una immagine ufficiale.

È sempre nei cinema il settimo capitolo del franchise d'azione e spionaggio migliore degli ultimi 30 anni, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. E con ancora fresche nella mente le immagini delle sequenze drammatiche ambientate a Venezia del film con Tom Cruise, iniziamo a spostarci lentamente verso un altro grande film hollywoodiano che è stato girato nella città lagunare.

Uscirà al cinema il 14 settembre (facendo prima un passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia) il nuovo caso per l'investigatore Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie.

Assassinio a Venezia si presenta in un nuovo poster in cui stavolta vediamo tutti i personaggi della storia, ovvero gli attori del cast: Michelle Yeoh, Tina Fey, Riccardo Scamarcio, Kelly Reilly, Jamie Dorman, Jude Hill, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed Emma Laird. Naturalmente, a vestire i panni di Poirot e a dirigere l'intera produzione c'è l'immancabile Kenneth Branagh. Potete vedere il poster più in basso, sotto il trailer, condiviso dalla pagina Instagram di 20th Century Studios.

Assassinio a Venezia: trama e trailer del film

Ambientato in una Venezia con atmosfere da brivido del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, il film segue Hercule Poirot che è ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo. Con riluttanza, l'investigatore partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.