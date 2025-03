Aspettando Toy Story 5, la Pixar festeggia i 30 anni della saga

News Cinema

Mentre si lavora dietro le quinte su Toy Story 5, la Disney e la Pixar hanno condiviso un breve video per festeggiare i 30 anni trascorsi dall'uscita del primo rivoluzionario Toy Story.

Tecnicamente il primo Toy Story di John Lasseter compirà 30 anni a fine novembre, perché fu allora che fece il suo debutto nelle sale americane: siamo però entrati nell'anno che festeggerà quel film e la saga intera, mentre la Pixar e la Disney hanno in cantiere Toy Story 5 di Andrew Stanton, annunciato già un paio d'anni or sono e in arrivo nel giugno 2026. Per riscaldare i motori e gli animi, è stato pubblicato un video celebrativo della serie, ricordando la disponibilità di tutti e quattro i capitoli finora prodotti su Disney+.





Toy Story, i primi 30 anni di una rivoluzione diventata prassi

Toy Story uscì alla fine del 1995 negli USA (a Pasqua 1996 qui in Italia) e fece subito sensazione, anche se gli incassi non erano ancora in grado di competere con corazzate Disney in 2D come Il re leone. Se quest'ultimo infatti nel 1994 raccolse 771.000.000 dollari nel mondo intero (fonte Boxofficemojo), la prima avventura di Woody e Buzz si "accontentò" di 394.400.000: lo scarto però non deve far dimenticare la portata storica dell'evento. Non era mai stato tentato prima un film interamente animato in CGI, con personaggi di fantasia, e sul piano economico in realtà si parlò più che altro di come la computer grafica fosse più economica rispetto all'animazione a mano libera: consultando The Numbers, l'originale Re Leone richiese 45 milioni di dollari, Toy Story "soltanto" 30. Questo scarto adesso ci fa sorridere, perché i progressi tecnici hanno alzato l'asticella delle ambizioni e delle aspettative, e ormai il budget di un lungometraggio Pixar aleggia quasi sempre sui 200 milioni.

Ad ogni modo, Toy Story non fu solo una rivoluzione tecnica, invecchiata magari agli occhi di oggi ma sul serio stupefacente trent'anni or sono: la metafora dietro alla fiaba, adattissima al pubblico più giovane, era tuttavia abbastanza sottile da coinvolgere e convincere anche mamme e papà, a patto che avessero ammesso a se stessi che nella vita non si tratta tanto di "volare", quanto di "cadere con stile". Proprio come accadde a Walt Disney e a Biancaneve e i sette nani, John Lasseter ricevette un Oscar speciale, come riconiscimento di una proposta cinematografica pionieristica. L'Oscar per il miglior film di animazione non esisteva ancora, ma il film ricevette nomination per migliore sceneggiatura originale, migliore colonna sonora (Randy Newman) e migliore canzone ("You've Got a Friend in Me", sempre di Newman, in italiano "Hai un amico in me"). Le voci del compianto Fabrizio Frizzi per Woody e Massimo Dapporto per Buzz cementarono il mito anche qui in Italia. Leggi anche Toy Story 5, il dirigente Pixar anticipa come sarà diverso dai precedenti