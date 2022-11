Aspettando The Menu, ecco alcuni film in streaming che parlano di cibo e arte del cucinare

News Cinema

Da La grande abbuffata all'ultimo, sfizioso Pig con Nicolas Cage, ci sono film in streaming in cui cibo e cucina rappresentano molto più che la gioia di un fine palato...

Approfittando dell’arrivo dell’intrigante The Menu, che vede protagonista un trio d’eccezione composto da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, vogliamo proporvi altri cinque film in streaming che parlano di cibo, dell’amore della cucina, di ispirazione ma anche ossessione. Opere che affrontano generi, toni e stili anche radicalmente diversi, arrivando a vette artistiche spesso importanti. Buona lettura.

La grande abbuffata

Il pranzo di Babette

Ratatouille

Soul Kitchen

Pig

La grande abbuffata (1973)

Partiamo col capolavoro diretto da Marco Ferreri che rappresenta uno dei momenti più radicali ed emblematici della storia del cinema italiano. Quattro amici decidono di chiudersi in una villa e mettere fine alla propria esistenza mangiando fino a scoppiare. La grande abbuffata è una metafora della condizione della società italiana, soprattutto della classe alto borghese e intellettuale, che l’autore di Dillinger è morto mette in scena con una ferocia che è anche poesia inimitabile. Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli e Philippe Noiret sono protagonisti di un film incredibile, disturbante ed emozionante, finalmente ritrovato per le piattaforme di streaming. Culto assoluto. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il pranzo di Babette (1987)

Il delizioso e delicato film di Gabriel Axel vince a sorpresa l’Oscar per il miglior film straniero, convincendo i membri dell’Academy con il suo tocco rarefatto e le atmosfere quasi oniriche. Film in costume messo in scena in maniera ineccepibile, Il pranzo di Babette conferma la bontà del cinema scnadinavo quando si tratta di raccontare emozioni e psicologie complesse lavorando sul non detto, sui sussurri e sui mezzi toni. Un finale da brividi per un’opera capace di scaldare a far innamorare dei suoi deliziosi personaggi. Nel cast anche una delle muse di Ingmar bergman, Bibi Andersson. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Ratatouille (2007)

Film d’animazione dalla gestione complessa che viene a un certo punto preso in mano da Brad Bird, il quale lo trasforma in un piccolo grande inno all’amore per la cucina, all’accettazione e alla lotta contro il pregiudizio. Ambientato in una Parigi da sogno, Ratatouille possiede momenti di grande potenza e una sequenza - quella del critico culinario - da storia del cinema. Ottimo esempio di come un tempo la Pixar sapeva rendere speciale qualsiasi storia, qualsiasi personaggio. Oscar per il miglior film d’animazione. Momenti di genio assoluto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Soul Kitchen (2009)

Quando ancora Fatih Akin era considerato un "Golden Boy" del cinema europeo, la scelta di fare una commedia scatenata e irriverente ambientata dentro un ristorante scalcinato ma vitale, appassionato, sincero, stupì molti. Presentato al Festival di Venezia, Soul Kitchen a suo tempo portò una ventata d’aria fresca e di grasse risate dentro un festival che ne aveva estremo bisogno. A tratti ci si diverte davvero un mondo grazie a questo film, che va preso esattamente per quello che è: una goliardata, libera e frizzante, sfrontata e coraggiosa. Uno spasso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Pig (2021)

In mezzo a tanta produzione scadente Nicolas Cage ha trovato anche il tempo di girare questo film curioso, preciso nella narrazione e con un finale davvero toccante. Storia criminale che però nasconde un cuore da melodramma intenso, Pig ha la progressione narrativa giusta per sorprendere, farti provare empatia per il folle protagonista. Bell’esempio di cinema di genere con un’idea forte e ben sviluppata. Con un imperdibile Adam Arkin che fa un cameo capace di rimanere impresso. Film sulla forza evocatrice dell’alta cucina, capace di risvegliare nell’essere umano ricordi e passioni sopite. Davvero una gradita sorpresa. Bravo Nic! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video,