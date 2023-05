Aspettando Oppenheimer: cinque film interpretati da Cillian Murphy che trovate in streaming

News Cinema

L'attore irlandese che compie oggi 47 anni ha segnato gli ultimi vent'anni di cinema internazionale, come dimostrano i prossimi film in streaming.

In attesa di vederlo protagonista assoluto di Oppenheimer, il quale rappresenta l’ennesima collaborazione con Christopher Nolan, vogliamo celebrare i 47 anni del’irlandese Cillian Murphy attraverso cinque film in streaming che lo hanno reso uno degli attori più carismatici e versatili dell'odierno panorama internazionale. Abbiamo selezionato le collaborazioni “eccellenti” che hanno contraddistinto fino a oggi la carriera dell’interprete, il quale proprio con Oppenheimer potrebbe partecipare da protagonista alla stagione dei premi che comincia in autunno. Buona lettura.

28 giorni dopo (2002)

28 giorni dopo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Lo zombie-movie di culto diretto da Danny Boyle lancia Murphy come protagonista disperato di un film vibrante, a tratti davvero potente. Insieme a Naomie Harris e Brendan Gleeson, l’attore compone un trio affiatato e doloroso, che eleva senza dubbio il risultato di 28 giorni dopo. L'horror che cambia definitivamente le coordinate del genere - i morti viventi adesso iniziano a correre - e si muove dentro un digitale sporco ed efficacissimo. Film di rottura, alla maniera di Boyle…Disponibile su Google Play.

Red Eye (2005)

Una parte da “villain” mellifluo e affascinante svela il lato oscuro di Murphy in un thriller da camera - quasi tutto ambientato su un aereo - diretto dal mai abbastanza compianto Wes Craven. Insieme alla co-protagonista Rachel McAdams l’attore offre al pubblico di appassionati di genere dei duetti più che frizzanti. Red Eye è un prodotto da gustare tutto d’un fiato, regala quel che promette ovvero intrattenimento intelligente e con un pizzico di spezie ben assimilate. Un divertimento sicuro. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

La prima collaborazione con Christopher Nolan regala a Murphy un villain che rappresenta il perfetto contraltare al Batman di Christian Bale. Uno Spaventapasseri che lavora sull’inconscio, sulla psicologia recondita dove si nascondono le paure dell’essere umano, quello con cui spesso il Cavaliere Oscuro deve confrontarsi. Per questo Batman Begins diventa spesso un gioco di specchi entusiasmante, di gran lunga il miglior episodio della trilogia. Da rivalutare in pieno, è uno dei due, tre migliori cinecomic mai realizzati. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il vento che accarezza l’erba (2006)

Il vento che accarezza l'erba: Il trailer del film

Chiamato dall'ultimo dei cineasti “politici” del Regno Unito a raccontare l'inizio e il dramma della Guerra Civile in Irlanda, Murphy risponde con la sua prova maggiormente sofferta, quasi “eroica” nel senso più idealista del termine. Ken Loach confeziona Il vento che accarezza l’erba con la cura dei grandi film in costume, ma riesce a farne un lungometraggio dilaniante e intimo, un ritratto umano finissimo, al livello dei suoi migliori lavori. Risultato? Palma d’Oro a Cannes. Strameritata, nonostante molti abbiano storto il naso. Mah…Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015)

Ottima interpretazione in un cast corale che comprende tra gli altri Chris Hemsworth, Tom Holland e un bravissimo Ben Whishaw…Diretto da un Ron Howard in gran forma, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick è un blockbuster che contiene una storia “politica” di grande impatto, raccontando in filigrana quanto il capitalismo americano fin dagli inizi sia basato sullo sfruttamento delle classi sociali meno abbienti e dell’ambiente. Peccato non abbia avuto un gran successo perché si tratta di un film stratificato, preciso e molto potente. Con scene di profondità emotiva alternate a uno spettacolo di fattura altissima. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.