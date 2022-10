Aspettando Amsterdam, cinque film in streaming che sono vere perle nascoste nella carriera di Christian Bale

News Cinema

L'attore premio Oscar offre una prova encomiabile nel nuovo film di David O. Russell. Ma non è da meno in questi suoi film in streaming che vi consigliamo di vedere o rivedere.

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma appena conclusa, arriva questa settimana nelle sale italiane Amsterdam di David O. Russell. Protagonista del film ambientato nella New York degli anni ‘30 è Christian Bale, il quale a nostro avviso regala in questo film una delle performance più riuscite e poetiche della sua gloriosa carriera. Abbiamo allora deciso di rendere omaggio al talento dell’attore di origine gallese non riproponendo i suoi grandi successi di critica e pubblico, ma andando invece a cercare cinque film in streaming che rappresentano “chicche” magari maggiormente nascoste ma forse proprio per questo ancora più preziose. Ecco dunque i titoli di Christian Bale che speriamo vi venga voglia di rivedere, o magari di scoprire se non ne avete avuto l’occasione. Buona lettura.

Cinque film in streaming di culto interpretati da Christian Bale

L’impero del sole

Equilibrium

Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace

Knight of Cups

Le Mans ‘66 - La grande sfida

L’impero del sole (1987)

Se all’esordio assoluto, ancora pressoché bambino, ti sceglie Steven Spielberg come protagonista di uno dei suoi film più personali, significa che sei un predestinato, c’è poco da fare. Tratto dal romanzo autobiografico di James G. Ballard, L’impero del sole è una cavalcata dolorosa e tremenda dentro la Seconda Guerra Mondiale. E Bale offre una prova ferrosa, disperata e commovente. Accanto a lui ottimo John Malkovich. Film incredibile, durissimo, com un finale che strazia. Una perla che arriva dritta al cuore, da rivedere e amare incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Equilibrium (2003)

Uno strano film di fantascienza distopica si trasforma scena dopo scena in una rivisitazione personale e molto ben raccontata dei classici di questo genere. Un cenno a Fahrenheit 451 e al George Orwell di 1984 per un action a tratti davvero intenso, che oltre a un Bale stilizzato e preciso vede nel cast bravissimi anche Sean Bean, William Fichtner e Emily Watson. Girato in larga parte a Roma - i più attenti riconosceranno molte zone dell’EUR - Equilibrium funziona sotto ogni punto di vista, fino al finale pirotecnico. Davvero notevole. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace (2013)

A nostro avviso la prova migliore della carriera drammatica di Christian Bale. Il primo film girato insieme a Scott Cooper - seguiranno il western Hostiles e il prossimo horror/thriller ambientato ai tempi di Edgar Allan Poe - è un crime-movie torbido e asfissiante, dove il senso della tragedia è sempre imminente. Tra fabbriche e ambientazione da working class che stenta, Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace non può essere proprio preso alla leggera, ed è stato molto sottovalutato. Bravissimi anche Zoe Saldana, Woody Harrelson, Willem Dafoe e Casey Affleck. Potente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Knight of Cups (2015)

Protagonista assoluto della dissertazione di Terrence Malick offre su fama, successo, perdizione, ricerca di salvezza, Christian Bale si concede anima e corpo a questo film struggente, tenendolo in piedi con la sua presenza scenica fuori dal comune. Knight of Cups è uno dei migliori film dell’autore texano, un inno alla vuotezza bellissima di Los Angeles sperimentale e affascinante. Se poi aggiungete a supporto anche Cate Blanchett, Natalie Portman e un altro stuolo di attori di lusso, il gioco è fatto. Opera notevole, a tratti ipnotica. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le Mans ‘66 - La grande sfida (2019)

In Italia non lo hanno visto in molti, ed è un vero peccato. Perché il film sportivo messo in scena dal “classico” James Mangold è uno spettacolo di primissimo ordine, un inno alla competizione e alla forza del singolo che si batte contro i propri limiti. bale offre una prova istrionica che ottimamente si aggancia a quella più misurata del coprotagonista Matt Damon. Le Mans ‘66 - La grande sfida è un grande spettacolo, arioso ed emozionante, che arriva alla nomination all’Oscar per il miglior film dell’anno. Nel cast anche una fantastica Caitriona Balfe e il sempre efficace Jon Bernthal. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.