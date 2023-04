Arrivano le Alien Nights: tornano al cinema il capolavoro di Ridley Scott e il sequel di James Cameron

News Cinema

L'Alien originale del 1979 e Aliens - Scontro finale del 1986 tornano nelle sale con Lucky Red Distribuzione. Ecco tutti i dettagli, e un sintetico punto sulla saga e le sue future aggiunte.

In occasione dell’Alien Day, la ricorrenza dedicata alla popolarissima saga di fantascienza nata nel 1979 con l'Alien diretto da Ridley Scott che si celebra ogni 26 aprile (data che fa riferimento al nome della luna sulla quale i primi due film della serie sono ambientati, LV-426, nota anche come Acheron, una dei tre satelliti che orbitano attorno al pianeta Calpamos nel sistema Zeta2 Reticuli) quel film capostipite e il suo primo, leggendario sequel, Aliens - Scontro finale di James Cameron, tornano nei cinema italiani.

L'iniziativa si chiama Alien Nights ed è promossa da Lucky Red, che distribuirà in sala i due film dal 29 al 31 maggio.

Ricordiamo che la saga di Alien comprende poi Alien³ di David Fincher, Alien - La clonazione di Jean-Pierre Jeunet, i prequel di Ridley Scott Prometheus e Alien: Covenant, e gli spin off Alien vs. Predator e Alien vs. Predator 2.

In arrivo, con date ancora da confermare, ci sono poi un terzo prequel che dovrebbe essere ancora diretto da Scott e un nuovo film, per la regia di Fede Álvarez, che avrà una storia tutta nuova senza connessioni dirette con gli altri film della saga. Titolo previsto: Alien: Romulus.

Ecco qui di seguito il comunicato stampa ufficiale delle Alien Nights:

Lucky Red è lieta di annunciare l’arrivo in sala, dal 29 al 31 maggio, dei primi due capitoli di una delle saghe cinematografiche di maggior successo: Alien di Ridley Scott e il suo sequel Aliens – Scontro finale di James Cameron.

Tutto ha inizio con il capolavoro di Ridley Scott, Alien, vero e proprio caposaldo nella storia di due generi cinematografici da sempre affini, la fantascienza e l’horror. Uscito per la prima volta nel 1979, con una giovane Sigourney Weaver nel suo primo ruolo da protagonista, il film ha ottenuto molti riconoscimenti tra cui l’Oscar per i Migliori Effetti Speciali, realizzati anche da Carlo Rambaldi.

Reduce dal successo di Terminator, James Cameron dirige nel 1986 il sequel Aliens – Scontro finale, aggiungendo toni action e dando di fatto il via alla saga, che diventa una delle più fortunate di sempre al box office.

A distanza di quasi mezzo secolo dal suo esordio, Alien è diventato uno dei mostri più iconici della storia del cinema e continua ad appassionare milioni di fan che ogni anno, il 26 aprile, celebrano in tutto il mondo l’Alien Day.

Quest’anno l’appuntamento al cinema è per il 29, 30 e 31 maggio: tre giorni per rivedere o scoprire per la prima volta sul grande schermo, una delle opere di cultura popolare più amate di tutti i tempi, ancora in grado di terrorizzare nel modo più profondo e spettacolare possibile.