Ridley Scott ha ancora in mente un altro prequel di Alien

Dopo Prometheus e Alien: Covenant potremmo dunque vedere un nuovo episodio. Ma che ne pensa la Disney?

A quanto pare Ridley Scott non ha ancora chiuso i conti con la saga di Alien. Dopo aver realizzato due prequel quali Prometheus nel 2012 e Alien: Covenant cinque anni dopo, il cineasta britannico starebbe infatti pensando alla realizzazione di un altro lungometraggio antecedente il capolavoro uscito nell’ormai lontano 1979.

Questo un brano dell’intervista che Ridley Scott ha rilasciato al Los Angeles Times: “Ho sempre pensato, mentre stavo girando il primo episodio, perché una creatura come questa era stata creata e perché stava viaggiando in quella che vedevo come una nave da guerra, che trasportava un cargo di baccelli. Qual era il proposito del veicolo e quale quello delle uova? Questo è ciò che immagino ancora ci si chieda per un nuovo film: chi, perché e per quale motivo?”

Questa nuova dichiarazione di Scott potrebbe significare che un eventuale nuovo capitolo di Alien andrà in una direzione diversa da quanto lo stesso cineasta aveva ipotizzato in precedenza, quando aveva detto che il sequel di Covenant avrebbe continuato a raccontare i pericoli dell’abuso di intelligenza artificiale. A questo punto però è davvero un altro il vero quesito riguardante il futuro della saga di Alien: adesso che la 20th Century Fox è passata nelle mani della Disney c’è ancora spazio per progetti “adulti” come questo o Predator?

Qual è il vostro episodio preferito del franchise? Per noi ancora oggi è impossibile scegliere tra il capolavoro originale e il sequel Aliens, diretto da James Cameron nel 1986. Protagonista di entrambi era ovviamente un'indimenticabile Sigourney Weaver. Fateci sapere la vostra!