Arnold Schwarzenegger sulla faida con Sylvester Stallone: i veri (e assurdi) motivi dei litigi e come hanno fatto pace

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone non andavano d'accordo quando erano entrambi stelle nascenti del cinema d'azione. In una nuova intervista, Schwarzenegger ha svelato il colpo di genio che ha posto fine a quella inutile faida e fatto funzionare il loro rapporto.

Arnold Schwarzenegger, intervistato da Andy Cohen su Radio Andy di SiriusXM, ha ricordato la sua vecchia e storica faida con il collega Sylvester Stallone. "Ci odiavamo" ha ammesso senza mezzi termini. L'astio, com'è noto, è cominciato negli Anni Ottanta, quando entrambi i divi si stavano affermando come star di punta del cinema d'azione.

Oggi sono amici, hanno anche recitato insieme in Escape Plan - Fuga dall'inferno (2013) e nel franchise de I Mercenari. I due hanno approfondito la loro leggendaria rivalità nel documentario Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons, trasmesso lo scorso aprile su FOX. Per la prima volta hanno discusso apertamente dei loro spinosi trascorsi e confessato gli assurdi motivi per cui litigavano.

Ci attaccavamo a vicenda, facevamo cose cattive, dicevamo cose cattive l'uno sull'altro e tutte queste stupidaggini.

"Eravamo come bambini – raccontano nel documentario – Chi ha maneggiato i coltelli più grandi? Chi ha usato le armi più grandi? Chi è in grado di tenere il fucile con una sola mano? Chi ha più muscoli, un corpo più definito e meno grasso corporeo?". L'ex governatore della California, che ha sempre ammesso di esser stato il primo a cominciare con dispetti e frecciatine, ha però ancora qualcosa da confidare, e riguarda il primo passo verso la riconciliazione.

La vera sorpresa è che, alla base del riavvicinamento, c'è un'inaspettata iniziativa imprenditoriale. "All'improvviso, ho iniziato a lavorare con Robert Earl e Keith Parish per creare il franchise di Planet Hollywood, quei ristoranti - ha spiegato Schwarzenegger - La cosa successiva che ricordo è che ricevo una telefonata dal mio avvocato, che era anche l'avvocato di Sly, che mi chiedeva: 'Arnold, c'è posto per Sly a Planet Hollywood?'"

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, da rivali ad amici

La star di Terminator ha ricordato di aver pensato: "In realtà è una buona idea, perché potrebbe unirci. E lo volevo. A quel punto ero uscito dalla mia follia". La catena di ristoranti Planet Hollywood è stata inaugurata a New York City nel 1991 con il sostegno di Schwarzenegger, Stallone e molti altri VIP. "Bruce Willis è entrato a far parte di Planet Hollywood - ha continuato Schwarzy - Whoopi Goldberg è entrata a far parte di Planet Hollywood, Chuck Norris… Era davvero un cast internazionale".

Negli anni successivi alla famigerata faida tra i mitici attori, entrambi hanno ripensato all'esperienza con occhi nuovi. Nel già citato speciale, entrambi hanno ammesso che quell'antagonismo ha contribuito a motivarli e dar loro un obiettivo da superare.

Perché lui era, oserei dire, la concorrenza, una minaccia, qualunque parola tu voglia usare. Appena l'ho visto è stato come un bang, due alfa che si affrontano. Se fossimo stati entrambi ad una festa, ci saremmo fissati per qualche secondo e poi [mi sarei detto, ndr]: 'Devo prendere quel ragazzo. Non ha fatto niente di male, ma lo farà'.

Schwarzenegger ha poi anticipato i suoi prossimi progetti, che includono la seconda stagione della commedia d'azione Fubar, presentata in anteprima su Netflix il 12 giugno, e il film natalizio The Man with the Bag, in cui interpreterà Babbo Natale.