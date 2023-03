Armageddon Time: una clip in anteprima esclusiva del film di James Gray con Anne Hathaway e Anthony Hopkins

News Cinema

Un altro regista che rievoca ricordi autobiografici è James Gray che ci riconduce con Armageddon Time nel Queens del 1980 della sua infanzia. Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip del film, al cinema dal 23 marzo.

James Gray torna nel 1980 della sua memoria, nel quartiere del Queens a New York, nel suo film nostalgico Armageddon Time, presentato allo scorso Festival di Cannes. La storia di formazione di un giovane, probabile alter ego del regista, che cresce in una famiglia ebrea, fra ricordi dei nonni sopravvissuti ai campi e i genitori in cerca di affermazione, di quel sogno Americano per tutti promesso dalla presidenza Reagan che iniziava in quei mesi.

Armageddon Time, scritto e diretto da James Gray, racconta di due amici, uno bianco ed ebreo, Paul (Banks Repeta), e uno nero, Johnny (Jaylin Webb), fra razzismo strisciante e differenze sociali ancora molto evidenti. Altri interpreti del film sono Anne Hathaway, Jeremy Strong e Anthony Hopkins.