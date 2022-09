Armageddon Time: il trailer del nuovo film di James Gray sul pregiudizio razziale con Anthony Hopkins e Anne Hathaway

News Cinema

Si parla già di una possibile nomination all'Oscar per Armageddon Time, il nuovo film di James Gray con Anthony Hopkins e Anne Hathaway che racconta il pregiudizio razziale nell'America di Reagan. Ecco il primo trailer.

Si intitola Armageddon Time - ma non ha niente a che fare con la fine del mondo come la intendiamo tradizionalmente - il nuovo film dell'apprezzato regista americano James Gray, di cui è appena uscito il trailer. Interpretato dai premi Oscar Anthony Hopkins e Anne Hathaway nei ruoli principali assieme a Jeremy Strong, uscirà in America il 28 ottobre mentre non si conosce ancora la distribuzione italiana. Di certo però c'è che dopo il concorso al festival di Cannes, oltreoceano se ne parla già come di un film papabile per i premi più prestigiosi della prossima stagione.

Armageddon Time, trama e cast

Come quasi tutti i film di James Gray, anche Armageddon Time ha una base autobiografica. Racconta la storia di due giovani amici, uno bianco ebreo e un nero, nell'America reaganiana, quella del sogno "alla portata di tutti", ma ancora intrisa di razzismo. Ambiziosi e desiderosi di elevarsi socialmente, i genitori del primo decidono di allontanarlo da un amico poco opportuno e lo mandano a una prestigiosa scuola esclusiva, dove nessun nero è mai stato ammesso. A disagio per gli insulti che i compagni riservano ai neri, il ragazzo ammette di stare zitto quando li sente. Sarà il nonno, interpretato da Anthony Hopkins in uno di quei ruoli in cui dà il meglio di sé, a insegnargli che gli ebrei, la loro stessa famiglia, sono stati cacciati e oppressi e che dovrà avere il coraggio di far sentire la sua voce in difesa di chi viene discriminato. Una storia indubbiamente toccante e attuale, dove gli attori sembrano perfettamente inseriti. La madre è Anne Hathaway, il padre Jeremy Strong e i ragazzini Banks Repeta e Jailyn Webb.