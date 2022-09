Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse: il trailer in italiano del nuovo film di James Gray

News Cinema

Armageddon Time, il nuovo atteso film di James Gray, sarà presentato in concorso ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2022 e uscirà nei cinema il 2 marzo prossimo. Ecco intanto il trailer in italiano del film con Oscar Isaac, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Robert De Niro e Cate Blanchett.