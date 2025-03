Armageddon, Ben Affleck demolì il film... nel commento audio (ma pochi se ne sono accorti)

News Cinema

Avete presente quei video sui social stile "tutti gli errori di qul film", con i tormentoni sui "plot hole"? È divertente realizzare come Ben Affleck stesso, tra gli interpreti dell'Armageddon di Michael Bay, avesse preso in giro le forzature logiche della storia, ma nel commento audio ufficiale del dvd! E nessuno lo bloccò...

È impossibile al giorno d'oggi non imbattersi in articoli o video che demoliscono un film nelle sue fondamenta logiche, impugnando il discorso dei famigerati "plot hole" (che abbiamo provato a chiarire in un articolo che vi linkiamo qui in basso). Capita però di rado che sia un membro del cast tecnico o artistico a prendersi gioco di queste falle: ultimamente è diventato virale il commento audio che Ben Affleck registrò per il dvd di Armageddon, uno sbraco totale che nessuno evidentemente controllò, cosa che a distanza di oltre venticinque anni diverte molto l'attore. Ma cosa diceva Ben di Armageddon?

Armageddon e la contraddizione logica nella trama, secondo Ben Affleck

Chiacchierando con GQ, Ben Affleck ha con ironia dichiarato di andare molto fiero del suo commento audio fuori controllo ad Armageddon (1998), sci-fi fracassona di Michael Bay, momento importante della sua carriera. Era dopotutto nel cast di un blockbuster capitanato da Bruce Willis, 553.700.000 dollari d'incasso mondiale, per un budget di 140 milioni: solido successo. Quando però registrò il commento per il dvd, disse tutto quello che pensava, incluse le perplessità sulla trama che aveva avanzato a Michael Bay. Col senno di poi pensa che a nessuno "fregasse un cazzo" dei commenti audio e nessuno l'avesse davvero controllato, il che ha generato un paradosso: "Tutto quello che dissi era vero al 100% ed era proprio questo il punto: non dovresti dire TUTTA la verità in un contesto del genere!". Ma cosa disse Ben nel commento che lui si azzarda ridendo a considerare "almeno nella top-5 dei più grandi commenti audio di tutti i tempi"?

Armageddon raccontava di una squadra di trivellatori che s'improvvisavano astronauti: dovevano dividere in due meno minacciose metà un asteroide che stava per schiantarsi sulla Terra. Servivano "esperti" di trivellazioni, mica "semplici" astronauti! E qui Affleck rimase perplesso. Nel commento dice:

Ho chiesto a Michael se addestrare trivellatori a diventare astronauti fosse davvero più facile che addestrare astronauti a diventare trivellatori, ma mi ha risposto di non rompere i coglioni. La conversazione è finita lì. "Ehi Ben, chiudi il becco, va bene? Questo è un piano reale." E io: "Vuoi dire che alla NASA hanno davvero un piano per addestrare trivellatori?" E lui: "Stai zitto e basta!" [...]

In questa scena Bruce dirà a tutti che hanno costruito male la trivellatrice. Perché lui è uno genuino e i nerdazzi della NASA non possono capire la sua genuinità... i suoi modi rozzi e spicci. Cioè, persone che costruiscono le astronavi adesso non saprebbero costruire una trasmissione. [Quando il personaggio di Billy Bob Thornton dice che gli astronauti si erano addestrati per otto mesi, Affleck si diverte ancora di più]: "Otto mesi! Come se non bastassero per imparare a fare un buco, però noi in un mese impariamo a fare gli astronauti! È una forzatura logica, ammettiamolo: lui dice che gli astronauti non sanno un cacchio di trivellazioni? Ma quanto ci possono mettere a imparare? Punta la trivella al suolo e accendila!"