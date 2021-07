Black Widow, un plot hole nel finale? E cos'è un "plot hole"? [SPOILER]

News Cinema

La regista di Black Widow, Cate Shortland, risponde a chi ha sottolineato un presunto plot hole, un "buco di trama", nel finale del film con Scarlett Johansson. Ma cosa si intende poi con "plot hole"? Ha senso tirare in ballo il concetto così spesso?

Parte del finale di Black Widow con Scarlett Johansson ha deluso alcuni fan, tra cui una schiera nutrita che ha gridato al famigerato "plot hole", un "buco di trama", per qualcosa che non viene spiegato e su cui non sarebbe accettabile sorvolare. Ma di cosa si tratta nello specifico? Proseguiamo naturalmente in zona spoiler, ma cogliamo anche l'occasione per schiarirci e schiarire un po' l'idea su cosa sarebbe nella realtà il famigerato "plot hole" e se ultimamente non si stia abusando un po' troppo dell'espressione...

Black Widow, il presunto plot hole nel finale del film Marvel Studios

Sappiamo che Black Widow è collocato tra gli eventi narrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Sul finale del film con Scarlett Johansson, Natasha rimane da sola a fronteggiare il generale Ross (William Hurt) che vuole arrestarla, esce fuori campo, poi la rivediamo più avanti quando si riunisce agli Avengers. Il "plot hole" in questo caso sarebbe in buona sostanza l'assenza di una spiegazione su come Natasha se la sia cavata. Il dibattito sinceramente ci lascia un po' perplessi, ma leggiamo come ha giustificato la cosa la regista Cate Shortland a The Wrap (ma la risposta era intuibile).

L'abbiamo fatto apposta, perché volevamo lasciarvi a chiedervi come se la fosse cavata, piuttosto che stancare il pubblico con un altro combattimento. Volevamo lasciarvi sul crescendo a domandarvi: come ha usato la sua astuzia? Perché l'ha fatto. Probabilmente vi direi che ha fatto qualche specie di accordo in quella situazione. Ma non lo so.

Il plot hole, che cos'è la minaccia sconosciuta e sempre più invadente

Ma cos'è un plot hole? Il "buco di trama" sembra un'ossessione crescente per i social, figlia della necessità di trasformare giudizi soggettivi in regole oggettive da impugnare per decretare in modo insindacabile errori fatali in un'opera artistica. Non che il "plot hole" tecnicamente non esista, ma in effetti è una circostanza molto precisa, nella quale non rientra l'ultimo esempio: avviene infatti quando le regole di una vicenda o di un universo narrativo vengono contraddette clamorosamente da qualcosa che accade. Un'assenza di coerenza che fa crollare la sospensione d'incredulità, concetto quest'ultimo che peraltro con il realismo in senso stretto ha ben poco a che vedere, quindi il discorso è più complesso di come sembra (e non è detto che una contraddizione pesi poi troppo). Come spiega molto bene questo umoristico video di qualche anno fa, vengono ormai considerati "plot hole" semplici... scelte.