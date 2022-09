Arma Letale 5, a che punto è il film di Mel Gibson?

News Cinema

Un anno fa Mel Gibson si era fatto carico anche della regia di Arma Letale 5, dopo la morte del grande amico Richard Donner. Lui e Danny Glover sono pronti a tornare, ma a che punto è il progetto?

Più o meno un anno fa, dopo la morte di Richard Donner, per salvare il progetto di Arma Letale 5 si era fatto avanti come regista lo stesso Mel Gibson, che già con Danny Glover stava naturalmente seguendo la preparazione della rimpatriata: da allora però non abbiamo saputo più nulla sul film, quindi ben venga la domanda che Screen Rant ha posto in merito a Gibson, impegnato nella promozione di Bandit. Come procede Arma Letale 5? Leggi anche Richard Donner, muore a 91 anni il regista dei Goonies e Arma Letale, il ricordo di Hollywood

Arma Letale 5: Mel Gibson ottimista sull'inizio delle riprese

Stiamo per rivedere Mel Gibson nel thriller scanzonato Bandit con Josh Duhamel, basato su una storia vera, ma nel frattempo il buon vecchio Martin Riggs è al lavoro dietro le quinte su Arma Letale 5, che interpreterà ancora con Danny Glover alias Roger Murtaugh, e che dirigerà. Nonostante Gibson come regista non si sia mai occupato della saga, avendo preferito opere più particolari come Braveheart, La passione di Cristo o La battaglia di Hacksaw Ridge, si è sentito in obbligo di prendere in mano il progetto, dietro volontà esplicita di Donner, che lo aveva a sua insaputa già designato come eventuale sostituto. Come procede? Ecco quanto l'attore ha detto a Screen Rant:

Procediamo alla grande, abbiamo una sceneggiatura molto buona che ho preparato. O meglio, la preparò naturalmente Richard Donner con Richard Wenk, la base era davvero buona. Dopo che Richard ci ha lasciato, ho avuto l'onore di sedermi a una scrivania con lo sceneggiatore e di fare un altro paio di stesure, cercando lo spirito di quello che pensavamo Donner potesse cercare, perché io lo conoscevo bene. Abbiamo cercato di recuperare quel sapore, e siamo piuttosto contenti di quello che ci siamo inventati. L'unico ritardo ora è il terremoto alla Warner, con l'acquisizione da parte di Discovery, il nuovo capo. Stanno facendo saltare teste, gettando via qualcuno e prendendo gente nuova. A queste compagnie ci vuole sempre un po' di tempo per riassestarsi, quindi c'è stato un ritardo. Ma ho molta fiducia sul fatto che riusciremo ad avviarlo, forse girando nei primi mesi dell'anno prossimo.